Kiedy jedna moneta meme o tematyce związanej ze zwierzętami domowymi idzie w górę, odbija się to na całej niszy. Dzisiaj Yahoo Finance poinformowało, że Catecoin, rywal Dogecoina, który wygenerował zwrot na poziomie 2000 razy, uruchomił Catpay, swój zdecentralizowany token nagradzający.

Wczoraj okazało się, że Bitcoin of America, popularny operator bankomatów BTM (Bitcoin ATM), dodał Dogecoina do swoich bankomatów, co najprawdopodobniej przyczyniło się do jego wzrostu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Dogecoinie, czy powinieneś go kupić i jakie są najlepsze miejsca aby tego dokonać, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Dogecoina

eToro

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup DOGE z eToro już dziś Oświadczenie

Czym jest Dogecoin?

Dogecoin posiada w swoim logo psa Shiba Inu i jest oparty na memach internetowych o psiej tematyce. Jest to cyfrowy zasób o otwartym kodzie źródłowym stworzony przez Jacksona Palmera i Billy'ego Markusa, który pojawił się jako fork Litecoina w grudniu 2013 roku.

Został stworzony jako zabawna, lekka kryptowaluta, która mogłaby przyciągnąć spoza kręgu fanów Bitcoina.

Nie jest to jedyna różnica w stosunku do Bitcoina. Dogecoin różni się od protokołu proof-of-work tym, że wykorzystuje technologię Scrypt. Nie ma ograniczeń co do liczby wydobywanych walut, ponieważ całkowita podaż jest nieograniczona. Dogecoin można wydobywać, dołączając do puli wydobywczej lub działając samodzielnie.

Czy warto dziś kupić Dogecoina?

Dogecoin może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Dogecoina

Większość analityków przewiduje, że w 2025 roku cena Dogecoina będzie oscylowała w przedziale 0,56 USD – 0,58 USD. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, średnia cena wyniesie około 1,79 USD w 2028 roku. Może ona wzrosnąć do 2,13 USD w porównaniu do 0,13 USD w momencie pisania tego tekstu.

Dogecoin w mediach społecznościowych