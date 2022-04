Dogelon Mars zyskał na wartości 50% po doniesieniach o zbliżającym się debiucie na Binance, a wzrostowi sprzyjało odbicie kursu Bitcoina. Później jednak cena spadła. W momencie pisania tego tekstu kurs stracił około 1% swojej wartości.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o Dogelon Mars, w tym czy i gdzie kupić token, jeśli się na niego zdecydujesz.

Ponieważ ELON jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ELON za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ELON już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ELON.

Dogelon Mars to memiczna moneta o psiej tematyce na Ethereum i Polygon. Podąża za przykładem innych udanych psich monet i wykorzystuje kilka popularnych tematów w przestrzeni memicznych monet.

Jej nazwa jest połączeniem Dogecoina i Elon Muska i nawiązuje do Marsa, co jest przekręceniem słynnego mema o księżycu, sugerując, że Dogelon doświadczy masowego ruchu w górę.

Dogelon Mars nie posiada jako tako planu działania, ale zamiast tego opracował jego fantazyjną wersję w swoich komiksach. Po ponownej kolonizacji Marsa w 2420 roku Dogelon ma podjąć walkę o przetrwanie z anihilatorami.

Ta fantazyjna wersja sugeruje, że gdy moneta zostanie wprowadzona na wszystkie główne giełdy, cena ELON osiągnie kosmiczny poziom.

Dogelon Mars może być zdecydowanie wart inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie bierz żadnych prognoz cenowych za wartość nominalną.

CryptoNewsZ przewiduje, że Dogelon Mars osiągnie 0,00000127 USD do końca 2022 r. i 0,00000194 USD w ciągu trzech lat.

Crowd Wisdom przyznaje Dogelon Mars ocenę „solidnego zakupu” i przewiduje średnią prognozę ceny na przyszły rok na poziomie 0,00000285 USD. Ich zdaniem w 2030 roku ELON osiągnie rekordowy poziom 0,0000367 USD.

Look who is claiming Binance. It's not official from Binance but hopefully this is a very good sign! #Dogelon #DogelonMars #ELON #DogelonWarriors 🚀🔴@DogelonMars https://t.co/CFY4UjQlK2 pic.twitter.com/256zWJuyA0

— Nirelon (@NirelonMars) April 21, 2022