Podobnie jak wszystkie kryptowaluty związane z Elonem Muskiem, Dogelon Mars wzrósł wczoraj na wieść o kupnie Twittera i osiągnął rekordowy poziom w tym miesiącu. Później jego wartość zaczęła spadać. W momencie pisania tego tekstu moneta spadła o 6%.

Pojawiły się również pogłoski o wejściu na giełdę Binance. Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest Dogelon Mars, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ ELON jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ELON za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ELON już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ELON.

Dogelon Mars to moneta meme o psiej tematyce działająca w Ethereum Mainnet i Polygon Mainnet. Podąża ona za przykładem Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu i innych udanych psich monet.

Dogelon Mars łączy w sobie kilka popularnych motywów monet meme. Jej nazwa łączy Dogecoin i Elona Muska, zdecydowanego zwolennika Dogecoina.

Nawiązuje ona również do Marsa, co sugeruje, że Dogelon będzie przeżywał duży wzrost. Poza swoją dość arbitralną nazwą, Dogelon Mars zdołał zbudować liczną społeczność.

Dogelon Mars może być zdecydowanie wart inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie traktuj żadnych prognoz cenowych za wartość nominalną.

Tech News Leader przewiduje, że Dogelon Mars może osiągnąć cenę 0,000001 USD w ciągu 1 roku. Zdaniem analityka w ciągu 5 lat będzie wart 0,0000044 USD, a w ciągu dekady 0,000027 USD.

