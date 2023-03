Eksperci optymistycznie oceniają prognozy cen dla Metacade i EOS na lata 2023-2030

Inwestorzy rynku krypto chcą mieć już za sobą ciężki rok 2022. Wraz z pierwszymi oznakami, że niedźwiedzie warunki na rynku się uspokajają, kręgi inwestycyjne zwróciły swoją uwagę na proces identyfikacji kolejnego wielkiego projektu, który pozwoli zmaksymalizować zwroty z krypto w tym roku oraz w dłuższej perspektywie.

Chociaż EOS odnotował znaczny spadek od swoich szczytów z 2018 r., niektórzy uważają, że ten projekt może wspiąć się teraz z powrotem na listy najlepszych projektów krypto, a więcej niż jedna prognoza cen EOS odzwierciedla tę zmianę nastrojów.

Jednak nowy i przełomowy projekt GameFi obecnie generuje naprawdę duży szum w świecie inwestycji. Metacade kradnie światło reflektorów inwestycyjnych, ponieważ ci, którzy szukają zysków, wskakują do jego gorącej presale w nadziei na zapewnienie sobie miejsca na ekscytującej przejażdżce czekającej na posiadaczy jego tokenów.

Metacade może przewodzić ożywieniu rynku, podczas gdy jego presale zbliża się do końca

Metacade początkowo wzbudził zainteresowanie inwestorów, dzięki swoim przełomowym planom na rozwój zawartym we whitepaper opublikowanej w 2022 roku. Definiują one plan, który może realistycznie umieścić Metacade w sercu ruchu GameFi, w którym wielu analityków przewiduje gwałtowny wzrost w nadchodzących latach.

Ta ekscytacja doprowadziła do ogromnego zachwytu nad presale tego projektu, z zadziwiającą kwotą $10,1m zebraną w zaledwie 16 tygodni. Od tego czasu tempo zainteresowania tym projektem praktycznie nie słabnie, ponieważ łączna zebrana kwota nadal rośnie, a jego presale jest teraz na 6 etapie.

Czym jest Metacade?

Metacade to projekt o imponujących proporcjach, który przedstawił przekonujące plany zrewolucjonizowania branży gier i przekształcenia całej tej przestrzeni. Tworząc wirtualną arkadę P2E, ma on na celu stworzenie kompleksowego miejsca dla graczy, aby mogli oni jak najlepiej połączyć swoje ulubione hobby, z możliwością równoczesnego zarabiania.

Budując największą na świecie arkadę typu „graj, aby zarobić” (P2E), Metacade przygotowuje elementy, które umożliwią mu dominację rynku GameFi w nadchodzących latach. Silna koncentracja na społeczności w połączeniu z lukratywnymi nagrodami, które pomagają zachęcić do dalszego rozwoju, świadczą o tym, iż platforma ta wydaje się dobrze przygotowana do szybkiego rozwoju w 2023 roku i dalej.

Jak działa Metacade

Metacade jest zasilany przez token MCADE, który działa jako waluta dla całego ekosystemu. Jest on używany w rozbudowanym systemie nagród, który pozwala graczom zarabiać na graniu w gry wszystkich rodzajów. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy gracze preferują kampanie solowe, grę towarzyską ze znajomymi, czy też próbowanie swoich sił w pokonywaniu najlepszych graczy, jakich społeczność ma do zaoferowania w turniejach opartych na rywalizacji, Metacade ma je wszystkie w swojej ofercie.

Token MCADE obsługuje również staking, co oznacza, że inwestorzy są silnie zachęcani do jego długoterminowego trzymania. Przy podaży wynoszącej zaledwie 2 miliardy i obstawianiu nagród wypłacanych w stablecoinach, aby uniknąć zawyżenia krążącej podaży, funkcjonowanie tego tokena na platformie zostało dokładnie przemyślane.

Czy EOS może odzyskać swoje szczyty z 2017 roku?

EOS przeżył kilka bolesnych lat i chociaż projekt ten był kiedyś jednym z ulubieńców wiadomości z rynku krypto, od tego czasu stracił on znaczną większość impetu, jaki posiadał. Jego problemy związane z zakazanymi adresami i rozliczeniami oszustw ICO z SEC, zniszczyły wiele z jego atrakcyjności, co od jakiegoś czasu znajduje odzwierciedlenie w większości prognoz cenowych EOS.

Niektórzy eksperci obecnie uważają, iż jest to idealny moment, aby EOS zaczął powoli wspinać się z powrotem do swoich poprzednich maksimów, a jeśli projekt ten może odzyskać nieco rozpędu, jego cena może odzwierciedlać zwiększony poziom tego optymizmu.

Prognoza cen dla Metacade

Podczas gdy prognoza cen EOS jest konserwatywna, ta dotycząca Metacade jest inna. Ponieważ projekt ten posiada zaplanowane premiery na dalszą część 2023 roku, możemy spodziewać się, że wzrost liczby użytkowników spowoduje duże zapotrzebowanie na token MCADE. Opierając się na dużej atrakcyjności tego projektu, oczekuje się, że cena MCADE wzrośnie około 50-krotnie, aż do 1 USD po jego ogólnym wydaniu.

Przy wzroście liczby użytkowników, który prawdopodobnie będzie się utrzymywał przez wiele lat, MCADE o wartości 7 USD w 2025 r., z możliwym wzrostem do 15 USD do końca 2030 r., wydaje się minimum, którego większość inwestorów oczekuje od tego projektu.

Prognoza cen dla EOS

Jeśli EOS znajduje się teraz na dnie, w przyszłości z pewnością zapewni on bardziej pozytywną prognozę cen. Jeżeli projekt ten będzie w stanie zyskać kilka przypadków użycia w przedsiębiorstwach pojawiających się na rynku, w 2023 r. cena tokena EOS może wzrosnąć nawet do 2 USD.

Jeśli uda się wykorzystać ten impet, możemy założyć, jak cena EOS będzie nadal rosła, osiągając 4 USD do 2025 r., A być może nawet wysokie 10 USD do 2030 r.

Metacade wydaje się ogólnie lepszym wyborem inwestycyjnym

Chociaż EOS może mieć przed sobą lepsze czasy niż dotychczas, jego możliwe zwroty są nadal bardzo skromne w porównaniu z wysokim potencjałem dużych zysków reprezentowanym przez projekt Metacade.

Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę MCADE dostępnych w presale i stale rosnącą ekspozycję w miarę wyprzedania jej etapów, jasne jest, że okno na tę potencjalnie zmieniającą życie inwestycję z pewnością zamknie się w mgnieniu oka.