Dogecoin wzrósł po tym, jak Musk powiedział, że nie sprzeda swoich kryptowalut.

Dogecoin wzrósł po tym, jak Elon Musk ogłosił, że nie sprzedaje swoich kryptowalut.

Ten ruch jest bardzo ważny i pokazuje, że Elon Musk nadal ma wpływ na Dogecoina.

Dogecoin nadal pozostaje w trendzie wahadłowym, podobnie jak reszta rynku.

Dogecoin ( DOGE ) jest największą z memicznych monet, które zyskały popularność w 2020 roku. Chociaż gorączka związana z tymi kryptowalutami znacznie spowolniła, Dogecoin pozostaje jedną z najbardziej podatnych na wzrost w przypadku ponownego ożywienia rynku. Dzieje się tak dlatego, że ma on poparcie Elona Muska, jednego z najbogatszych ludzi na świecie i wpływowego głosu w branży kryptowalut.

Jego siła była najbardziej widoczna w maju 2021 roku, gdy cena Bitcoina spadła po tym, jak zakwestionował on jego ekologiczność. Dziś jego wpływ na rynek został wzmocniony po tym, jak oświadczył, że nie zamierza sprzedawać swoich udziałów w kryptowalutach, w tym Dogecoinie.

Skutkiem wypowiedzi Muska był znaczny wzrost ceny Dogecoina, po czym kurs kontynuował wahania, które charakteryzowały jego zachowanie w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Wynika z tego, że Dogecoin może być kryptowalutą, która może przynieść inwestorom nadzwyczajne zyski, gdy rynek znów stanie się byczy. Dzieje się tak, ponieważ Elon Musk ma oczy skierowane na kolonizację kosmosu i bardzo głośno o tym mówi. W 2021 roku ogłosił, że rozważa handel międzyplanetarny i wykorzystanie w nim kryptowalut.

Był nawet częścią projektu o nazwie Doge-1, którego celem było sprawdzenie możliwości zastosowania Dogecoin w handlu międzyplanetarnym. Chociaż wydaje się, że misja Doge-1 została spowolniona, zawsze istnieje możliwość, że powróci i z łatwością wyniesie Dogecoina na nowe szczyty.

Dogecoin kontynuuje handel w pewnym zakresie

Źródło: TradingView

Podobnie jak reszta rynku, Dogecoin znajduje się w przedziale wahań. Memiczna moneta jest obecnie notowana pomiędzy górnym ograniczeniem na poziomie 0,1195 USD a dolnym na poziomie 0,1104 USD. Jeśli byki przełamią górny zakres na poziomie 0,1195 USD, w krótkim terminie może dojść do wybicia powyżej 0,13 USD.

Jeśli jednak niedźwiedzie przejmą kontrolę i przebiją dolne ograniczenie na poziomie 0,1104 USD, wówczas w krótkim terminie ceny poniżej 0,10 USD mogą stać się rzeczywistością.

Podsumowanie

Cena Dogecoina wzrosła 14 marca po tym, jak Elon Musk powiedział, że nie sprzeda żadnej z posiadanych kryptowalut. Pokazuje to, że prezes Tesli ma znaczący wpływ na kryptowalutę. Jeśli jego wyprawy w kosmos są czymś, co można by uznać za słuszne, Dogecoin może odnotować ogromny wzrost jeśli zabierze go ze sobą w którąś ze swoich kosmicznych przygód.