Elrond potwierdza, że Itheum wystartuje na Maiar Launchpad

Elrond ogłosił, że Itheum wystartuje na Maiar Launchpad.

Premiera nastąpi pod koniec marca lub na początku kwietnia tego roku.

Itheum, platforma pośrednictwa danych Web3, chce skorzystać ze skalowalności oferowanej przez Elrond.

Elrond ogłosił swoje strategiczne wsparcie dla Itheum, platformy pośrednictwa danych Web3. Dzięki temu posunięciu, Itheum zostanie zaprezentowane na Maiar Launchpad, strategicznej platformie startowej dla blockchaina Elrond.

Itheum to pierwsza zdecentralizowana, wielołańcuchowa firma brokerska, nad którą prace trwają od trzech lat. Platforma ma na celu promowanie wykorzystania danych poprzez zapewnienie właścicielom możliwości posiadania i handlu swoimi danymi za pośrednictwem Web3 lub Metaverse.

Elrond oferuje wsparcie dla Itheum

Itheum wykorzystuje skalowalną technologię blockchain dostarczaną przez Elrond, aby stworzyć platformę, na której każdy będzie mógł zarządzać swoimi danymi osobowymi w formie aktywów. Itheum zaadaptuje również technologię NFMe ID, aby umożliwić użytkownikom dołączenie warstwy metadanych do ich powiązanych z duszą Data Avatarów dla metaverse.

"Jedne z najbystrzejszych umysłów naszego pokolenia, dysponujące niewiarygodnymi zasobami, są coraz bardziej skoncentrowane na znajdowaniu nowych sposobów pozyskiwania danych od użytkowników i dalszego sprzedawania ich na potrzeby reklam. Jeśli damy użytkownikom i firmom prawo do posiadania swoich danych i czerpania z nich wartości, internet może osiągnąć nowy poziom użyteczności i zaufania, stanowiąc solidną podstawę dla kolejnego terytorium ludzkiej ewolucji" – powiedział Mark Paul, dyrektor generalny Itheum.

Dzięki tej technologii użytkownicy będą mieli możliwość spersonalizowania swoich doświadczeń, jednocześnie uzyskując pasywny dochód. Technologia będzie również sprzyjać adopcji użytkowników końcowych, tworząc platformę, na której użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do cennych i dokładnych danych po konkurencyjnych cenach. Itheum zadebiutuje na Maiar Launchpad pod koniec tego miesiąca lub na początku przyszłego.

Blockchain Elrond

Blockchain Elrond jest jednym z najbardziej konkurencyjnych graczy w sektorze blockchain. Jego architektura blockchain ma na celu zapewnienie ogromnych korzyści związanych ze skalowalnością, w tym szybkości transakcji i wysokiej przepustowości.

Blockchain Elrond posiada zintegrowany sharding zapewniający skalowalność, a także zainwestował w bezpieczny algorytm proof-of-stake. W związku z tym, został on uznany za potencjalnego konkurenta Ethereum. Twórcy sieci twierdzą, że może ona przetwarzać ponad 10,000 transakcji na sekundę przy zauważalnie niższych kosztach, co jest wynikiem lepszym niż to, co oferuje Ethereum.