Elrond zwyżkuje o 10% w ciągu doby: oto gdzie kupić EGLD

W ostatnim czasie sieć Elrond Network przeszła kilka udanych zmian, które odbiły się na jej cenie.Wczoraj okazało się, że sieć przejęła Capital Finance Services, członka znanej na całym świecie i aktywnej marki Twispay, która zajmuje się pieniędzmi elektronicznymi.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest Elrond, czy warto go kupić i jakie są najlepsze miejsca aby tego dokonać.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Elrond

Czym jest Elrond?

Elrond to protokół blockchain, który ma na celu zaoferowanie niezwykle szybkich transakcji dzięki zastosowaniu shardingu. Projekt opisuje siebie jako ekosystem technologiczny dla nowego internetu, który obejmuje fintech, zdecentralizowane finanse i internet rzeczy.

Platforma realizacji inteligentnych kontraktów jest rzekomo zdolna do przeprowadzania 15,000 transakcji na sekundę, z sześciosekundowymi opóźnieniami i kosztem transakcji wynoszącym 0,001 USD.

Blockchain posiada natywny token znany jako eGold lub EGLD, który jest używany do płacenia opłat sieciowych, stakowania i nagradzania osób zatwierdzających.

Firma Elrond opisuje siebie jako platformę blockchain dla nowej gospodarki internetowej, zdecentralizowanych aplikacji i zastosowań korporacyjnych.

Jego główną zaletą jest wysoka skalowalność, ponieważ jest to pierwsza sieć blockchain, w której zaimplementowano sharding stanów, sieci i transakcji.

Czy warto dziś kupić Elrond?

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na znajomości rynku, stosunku do ryzyka oraz cech i rozpiętości portfela. Należy również zastanowić się, jak odczulibyśmy stratę pieniędzy.

Prognoza cenowa Elrond

W momencie publikacji, 1 EGLD był notowany po około 150,00 USD. Trading Beasts jest byczo nastawiony do tej monety, przewidując, że do końca roku może ona wzrosnąć powyżej 190 USD. GOV Capital jest jeszcze bardziej optymistyczny. Prognozują oni, że do końca tego roku cena monety wyniesie 634 USD.

Elrond w mediach społecznościowych