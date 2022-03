Enjin może być kluczem do adopcji metaverse – oto dlaczego

Enjin otwiera drogę do prawdziwie zdecentralizowanego metaverse.

Effinity od Enjin jest interoperacyjny i nie wymaga inteligentnych kontraktów.

Enjin ma już ponad 160 tysięcy twórców, co może wzrosnąć wraz z pojawieniem się Effinity.

Enjin jest obecnie notowany na kluczowym poziomie wsparcia, co sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu.

Jednym z aspektów rynku kryptowalut, który w najbliższych latach będzie się rozwijał w tempie wykładniczym, jest metaverse. Analitycy są zgodni, że do 2030 roku jej wartość może przekroczyć 8 bilionów dolarów. Jednak nawet pomimo spodziewanego wzrostu metaverse, wydaje się, że istnieje luka w umiejętnościach w tym zakresie. Wiele reklamowanych gier play-to-earn jest dość podstawowych pod względem możliwości technicznych.

Enjin ( ENJ ) jest jednym z projektów, który dość mocno zaznaczył swoją obecność jako mogący zbudować metaverse dla każdego. Najnowszym krokiem w kierunku stworzenia silnego, prawdziwie zdecentralizowanego metawersum jest uruchomienie Effinity.

Effinity jest metaverse stworzonym przez Enjin i ma na celu udostępnienie graczom platformy, na której mogą oni tworzyć i sprzedawać postacie z gier jako NFT. Effinity jest nie tylko zdecentralizowany, ale również interoperacyjny. Dzięki Effinity twórcy mogą udostępniać swoje NFT bez konieczności stosowania inteligentnych kontraktów. Zasadniczo oznacza to, że użytkownicy Effinity mogą łatwo przenosić aktywa bez konieczności uzyskiwania zgody od twórców. Enjin dąży do tego celu dzięki połączeniu z Polkadot.

Oprócz posiadania platformy nowej generacji w Effinity, Enjin go chce zintegrować ze swoim ekosystemem. Jest to bardzo ważne, ponieważ Enjin posiada już ponad 160 tysięcy twórców NFT. Dzięki Effinity, liczba ta będzie się tylko powiększać i pozytywnie wpływać na wartość tokenów ENJ.

Enjin znajduje się w trakcie konsolidacji

Źródło: TradingView

Podobnie jak reszta rynku, Enjin znajduje się obecnie w konsolidacji. Wartość ENJ znajduje się obecnie w przedziale pomiędzy górną granicą przedziału na poziomie 1,332 USD a dolną granicą na poziomie 1,2818 USD. Enjin odbił się już od wsparcia na poziomie 1,2818 USD i jeśli to wsparcie się utrzyma, to może być gotowy do znaczącego rajdu w najbliższym czasie.

Podsumowanie

Metaverse znajduje się na trajektorii wzrostu i oczekuje się, że do 2030 roku będzie warte co najmniej 8 bilionów dolarów. Pomimo ogromnego potencjału, jaki w sobie kryje, większość projektów w tej przestrzeni nie ma wystarczających możliwości technicznych. Enjin jest jednym z niewielu, którzy kładą fundamenty pod solidny wzrost metaverse w nadchodzących latach.