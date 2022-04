Po opublikowaniu historycznej dziennej sprzedaży domen ENS na OpenSea, moneta Ethereum Name Service zwiększyła swoją wartość o ponad 20%.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o sieci i monecie ENS, w tym czy i gdzie kupić token, jeśli się na niego zdecydujesz.

Najlepsze miejsca do kupienia ENS

eToro

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup ENS z eToro już dziś Oświadczenie

Czym jest ENS?

Ethereum Name Service (ENS) to rozproszony, otwarty i rozszerzalny system nazewnictwa oparty na blockchainie Ethereum. ENS konwertuje adresy Ethereum czytelne dla człowieka na kody alfanumeryczne czytelne dla maszyn.

Możliwa jest również konwersja odwrotna – kojarzenie metadanych i adresów czytelnych dla maszyn z adresami Ethereum czytelnymi dla użytkownika.

Celem usługi Ethereum Name Service jest ułatwienie dostępu do sieci opartej na Ethereum i zrozumienie jej przez ludzi, podobnie jak w przypadku usługi DNS (Domain Name Service), dzięki której internet jest bardziej dostępny.

Podobnie jak DNS, ENS również wykorzystuje system rozdzielonych kropkami hierarchicznych nazw zwanych domenami, przy czym właściciele domen w pełni kontrolują swoje subdomeny.

Czy warto dziś kupić ENS?

ENS może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa ENS

Price Prediction prognozuje, że w tym roku ENS osiągnie maksymalny poziom 24,21 USD, a średnia cena wyniesie 21 USD. Zdaniem analityka w 2023 roku cena wyniesie co najmniej 29,51 USD oraz może wzrosnąć do 35,40 USD.

Analityk przewiduje wzrostową trajektorię również w 2024 roku. 1 ENS będzie wówczas jego zdaniem wart co najmniej 42 USD i może osiągnąć 51,44 USD przy średniej cenie 43 USD.

ENS w mediach społecznościowych