Ethereum Classic (ETC) jest jedną z głównych kryptowalut, które zyskały na wartości w ciągu ostatnich 7 dni. Eksperci twierdzą, że duża część tego wzrostu została wywołana przez potężną migrację górników Ethereum PoW do ETC. Oto, co wiemy:

Ethereum Classic (ETC) wzrósł o prawie 80% w ciągu ostatnich 7 dni.

Górnicy Ethereum proof-of-stake masowo przechodzą do ETC.

Dzieje się to w momencie, gdy łańcuch kierowany przez Vitalika przymierza się do uruchomienia Ethereum 2.0.

Źródło danych: Tradingview

Jak Ethereum 2.0 wpłynie na ETC?

Oczekuje się, że nagły skok ETC obserwowany w ostatnim tygodniu będzie kontynuowany. W rzeczywistości wielu ekspertów uważa, że im szybciej dojdzie do Ethereum 2.0, tym bardziej ETC będzie rosło na wartości. Zgodnie z obecnymi szacunkami, Ethereum ma przejść w pełni na system proof-of-stake do końca 2022 roku. Stworzy to ogromne możliwości zarobku dla inwestorów kryptowalutowych.

"Dla całej branży oczekujemy, że stakowanie stanie się ogromnym biznesem" – mówi David Lawant, dyrektor ds. badań w Bitwise Asset Management. Firma posiada ponad 1,3 mld dolarów w aktywach, w tym portfolio obejmujące kryptowaluty. Mówi się również, że tokenomika na Ethereum i innych łańcuchach zdominuje inwestycje w kryptowalutach.

"Tokenomika odegra ogromną rolę w przyszłym handlu na świecie z blockchainami na czele" – mówi Adrian Pollard z HollaEx.

Jednak zwrot w kierunku ETC może również wywrzeć presję na samo Ethereum. Niedawno ETH zdołało przekroczyć poziom 3000 USD i utrzymywało się na nim przez kilka dni. Zmiana w kierunku Ethereum 2.0 może być nieco destabilizująca, ale ostatecznie długoterminowa wartość ETH nadal pozostaje obiecująca.

Czy Ethereum Classic (ETC) to dobry zakup?

Przejście w kierunku Ethereum 2.0 zostanie zakończone w tym roku, więc jest jeszcze dużo czasu, zanim to nastąpi. Spodziewamy się, że w tym okresie ETC będzie nadal zyskiwał na wartości. Tak więc, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, moneta ta jest rzeczywiście warta zakupu. Przed końcem roku może dojść do bardzo wysokich wzrostów.