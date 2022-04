Ethereum (ETH) czeka silna hossa – oto dlaczego

Po gwałtownych stratach na początku tego tygodnia, Ethereum (ETH) odbiło się od dna. Moneta wykazała się niesamowitą odpornością w obliczu dużej presji rynkowej. Wygląda na to, że ETH jest gotowy na wielką hossę, ale jak to będzie wyglądać? Oto, co należy wiedzieć na początek:

ETH udało się odzyskać kluczowe wsparcie na poziomie 3000 USD po spadku poniżej tego progu w ostatnich dniach.

Do tej pory cena w dużej mierze konsolidowała się powyżej 3000 USD.

ETH przebiła 50-dniową średnią kroczącą, co sugeruje dalsze wzrosty.

Źródło danych: Tradingview

Jaki jest potencjał wzrostu kursu ETH?

Przez większą część 2022 roku wyglądało na to, że wzrost Ethereum został ograniczony do poziomu 4000 USD. Moneta nie zdołała w tym roku jego przebić, a za każdym razem, gdy się do niego zbliża, ponownie spada w dół. Na chwilę obecną nie sądzimy, by ETH posiadał wystarczająco silny impet, by osiągnąć poziom 4000 USD.

Zamiast tego oczekujemy, że cena utrzyma się na poziomie nieco powyżej 3000 USD. Gdy tak się stanie, ETH prawdopodobnie przebije się powyżej 3200 USD, a w nadchodzących dniach moneta ponownie przetestuje 100-dniową średnią SMA w okolicach 3600 USD. Jeśli tak się stanie, możemy być świadkami wzrostu o około 30%.

Jeśli jednak bykom nie uda się utrzymać wsparcia na poziomie 3000 USD, prognoza ta stanie się nieaktualna. ETH nadal pozostaje bardzo niestabilny i możemy zobaczyć, jak spada poniżej 3000 USD, jeśli obecne trendy się nie utrzymają.

Kiedy ETH osiągnie poziom 4000 USD?

Wyznacznikiem zdecydowanego przełamania hossy przez ETH będzie przebicie przez tę monetę poziomu 4000 USD. W rzeczywistości wielu inwestorów obserwuje tę cenę od czterech miesięcy.

W chwili obecnej nie ma wystarczających przesłanek, aby sądzić, że ETH w najbliższym czasie wzrośnie powyżej 4000 USD. Zamiast tego, moneta prawdopodobnie będzie się wahać między 2700 a 3600 USD. Może się to jednak zmienić wraz z końcem II kwartału tego roku. Przewiduje się również, że do końca 2022 roku ETH osiągnie poziom 10,000 USD.