Ethereum (ETH) może odzyskać 2500 USD w nadchodzących dniach

Ethereum (ETH) w ciągu ostatnich kilku dni odzyskuje siły po tym, jak spadła do najniższego poziomu od miesięcy. Moneta jest jednak gotowa do większego odbicia w oparciu o wskaźniki momentum. Wciąż jednak stoi przed poważnym oporem i ryzykiem spadkowym. Oto kilka ważnych faktów:

ETH odzyskał 2,000 USD po tym, jak w tym tygodniu doświadczył poważnej wyprzedaży.

Dywergencja RSI i dywergencja zbieżności średnich ruchomych wskazują na byczy impet.

Jednak ETH nadal pozostaje pod presją poniżej kluczowych stref oporu.

Źródło danych: Tradingview

Ethereum (ETH) – Jak dojdzie do 2500 USD?

W tej chwili nie wygląda na to, aby inwestorzy byli chętni do kupowania jakichkolwiek monet. Mamy obecnie do czynienia z rynkiem sprzedającego i istnieją obawy, że krach, który widzieliśmy w tym tygodniu, to dopiero początek. Mimo to nadal uważamy, że wiele monet w krótkim terminie odbije się od dna, a ETH jest jedną z nich.

Zwłaszcza wskaźniki momentum wydają się sugerować, że Ethereum będzie rosło. Dywergencja RSI i dywergencja zbieżności średniej ruchomej pokazują pozytywne bycze znaki. Jeśli rzeczywiście ETH będzie w stanie utrzymać cenę powyżej 2000 USD, możliwy będzie skok w kierunku 2500 USD. Nie będzie to jednak takie łatwe.

Po pierwsze, ETH musi jeszcze pokonać kilka kluczowych stref oporu, w tym 50-dniową średnią EMA w okolicach 2349 USD. Ponadto, wczorajszy rajd na szerokim rynku może być krótkotrwały. Ryzyko to może utrudnić bykom ETH przejęcie inicjatywy w krótkim terminie.

Czy Ethereum powróci w tym roku do poziomu 5000 USD?

Przewidywano, że w 2022 roku Ethereum będzie radzić sobie całkiem dobrze. Niektórzy analitycy celowali nawet w 10,000 USD przed końcem roku.

Jednak na podstawie tego, co wydarzyło się na rynku w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wydaje się mało prawdopodobne, by moneta osiągnęła takie szczyty. Niemniej jednak, zwrot w wysokości 5000 USD jest bardzo możliwy. Jednak zanim to nastąpi, ETH będzie cierpieć z powodu bardzo dużej zmienności.