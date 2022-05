Ethereum (ETH) znajduje się obecnie w całkowitym trendzie spadkowym. Moneta przełamała kilka kluczowych stref wsparcia i po raz pierwszy od tygodni spadła poniżej 2500 USD. Trend ten jest następstwem szerszej wyprzedaży na rynku i prawdopodobnie czekają nas kolejne straty. Oto najważniejsze wnioski:

ETH znajduje się obecnie w silnym trendzie niedźwiedzim i w najbliższych tygodniach może spaść poniżej 2000 USD.

Odwrócenie trendu wydaje się mało prawdopodobne, a posiadacze ETH wydają się szybko sprzedawać.

Jeśli moneta spadnie poniżej 2300 USD, to w dalszej kolejności nastąpią gwałtowne spadki.

Źródło danych: Tradingview

Ethereum (ETH) – czy jest jakaś nadzieja?

Rosnące obawy przed stagflacją w Stanach Zjednoczonych wydają się być przyczyną znacznej części spadków na rynku kryptowalut. Inwestorzy analizują również informacje, że gospodarka USA może w tym roku znacznie zwolnić, a nawet wpaść w recesję.

W takich warunkach gospodarczych oczekujemy, że Ethereum i cały rynek będą bardzo zmienne w średnim terminie. Choć ogólne perspektywy dla Ethereum w dłuższej perspektywie pozostają pozytywne, najbliższe tygodnie będą brutalne.

Po utracie dwóch kluczowych stref wsparcia na poziomie 2800 USD i 2500 USD, ETH znajduje się obecnie niebezpiecznie blisko kolejnego wsparcia na poziomie 2300 USD. Do tej pory strefa ta trzymała się mocno. Trudno jednak wyobrazić sobie, by cena długo utrzymywała się powyżej 2300 USD. W miarę narastania presji, ETH prawdopodobnie spadnie poniżej 2300 USD, a wkrótce potem moneta może spaść poniżej 2000 USD.

Co dalej z inwestorami Ethereum?

Większość inwestorów Ethereum zawsze trzymała się tej monety przez długi czas. Nie ma powodów do paniki. Ten spadek był w dużej mierze spodziewany. Jeśli nadal wierzysz w kryptowaluty, to ETH jest monetą, której nie możesz zignorować. Nawet po ostatniej wyprzedaży, ETH może zakończyć rok 2022 wyżej niż go rozpoczął. W nadchodzących tygodniach spodziewamy się jednak gwałtownego spadku kursu tej monety.