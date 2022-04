Ethereum (ETH) zaczęło się konsolidować po tym, jak przez cały tydzień poruszało się głównie w bok. Moneta ma jednak spory potencjał i w najbliższych dniach możemy zobaczyć zdecydowane przełamanie. Oto kilka faktów:

ETH walczy o utrzymanie akcji cenowej powyżej 3000 USD.

Ethereum znajduje się jednak powyżej silnej strefy wsparcia.

Moneta odbije się i w najbliższym czasie może osiągnąć poziom 3800 USD.

Źródło danych: Tradingview

Droga Ethereum do 3800 USD

Pomimo zwiększonej presji sprzedaży na początku tego tygodnia, ETH zdołał utrzymać się powyżej kluczowego poziomu 3000 USD. Moneta ta jednak konsoliduje się i po okresie bocznego handlu, w najbliższym czasie mogłaby się wybić.

Kluczem dla byków byłoby przebicie strefy oporu 3125 USD. Gdy to nastąpi, ETH prawdopodobnie utrzyma tendencję wzrostową, która popchnie go do poziomu 3800 USD. Jeśli jednak dojdzie do utraty poziomu 3000 USD, moneta prawdopodobnie spadnie dalej w kierunku 2700 USD, zanim ponownie spróbuje wzrosnąć.

Wskaźniki momentum są na razie neutralne, ale RSI skłania się bardziej ku byczemu scenariuszowi. Spodziewamy się, że RSI stanie się byczy również w nadchodzących dniach. Pomimo tej prognozy, należy zauważyć, że impet wzrostowy dla ETH jest ograniczony do 4000 USD. Nawet jeśli moneta może w najbliższych tygodniach przetestować cenę 4000 USD, nadal oczekujemy zdecydowanego odrzucenia.

Jak handlować ETH w tym układzie?

Jak wspomniano powyżej, kluczem do obserwacji będą poziomy 3000 USD i 3800 USD. Jeśli ETH jest w stanie utrzymać cenę powyżej 3000 USD na dzisiejszym zamknięciu handlu, można kupować i czekać na bycze wybicie.

Jeśli jednak cena 3000 USD zostanie przełamana, inwestorzy powinni poczekać z zakupem do momentu, gdy ETH osiągnie poziom 2700 USD lub niższy. Jeśli chodzi o 3800 USD, to jest to górna granica naszych przewidywań. Spodziewamy się, że po przetestowaniu poziomu 3800 dolarów ETH ponownie spadnie, dlatego też należy pamiętać, aby do tego czasu wyjść z pozycji.