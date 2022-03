Runda finansowania była współprowadzona przez Andreessen Horowitz's a16z i główną firmę VC Paradigm zajmującą się kryptowalutami.

Optimism, rozwiązanie do skalowania warstwy 2 w sieci Ethereum, pozyskał 150 milionów dolarów w ramach finansowania serii B, ogłosiła platforma blockchain w czwartek.

Inwestorzy kryptowalutowi Andreessen Horowitz (a16z) i Paradigm współkierowali rundą finansowania. Firma dodała w szczegółach udostępnionych za pośrednictwem postu na Medium, że runda finansowania doprowadziła firmę blockchain do wyceny w wysokości 1,65 miliarda dolarów.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022