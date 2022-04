Ethereum vs Cardano: Który z nich jest lepszym zakupem?

Ethereum i Cardano to jedne z najbardziej znanych blockchainów w branży. Są też jednymi z największych – Ethereum ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 351 miliardów dolarów. Cardano ma wartość rynkową ponad 28 miliardów dolarów i jest ósmą co do wielkości kryptowalutą na świecie. W tym porównaniu wskażemy, którą z monet lepiej kupić.

Argumenty przemawiające za Ethereum

Ethereum to dynamiczny projekt blockchain, który pomaga ludziom w tworzeniu wszelkiego rodzaju zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Niektóre z najbardziej popularnych dApps znajdują się w branży zdecentralizowanych finansów (DeFi), niewymienialnych tokenów (NFT) i gier.

Istnieje kilka powodów, dla których Ethereum jest lepsze od Cardano. Po pierwsze, ma lepszą rozpoznawalność marki, ponieważ była to jedna z pierwszych kryptowalut, które powstały. W związku z tym jest drugą najpopularniejszą kryptowalutą po Bitcoinie.

Po drugie, posiada największy ekosystem w branży blockchain. Całkowita wartość zablokowanych aplikacji DeFi wynosi ponad 120 miliardów dolarów, co daje jej dominację na rynku na poziomie ponad 52%. Posiada również wiodący udział w rynku w takich branżach, jak tokeny niewymienialne (NFT) i gry. Niektóre z najpopularniejszych platform w tej branży, takie jak OpenSea, Bored Ape Yacht Club czy Decentraland, korzystają z Ethereum.

Ponadto Ethereum jest w trakcie przekształcania się w sieć typu proof-of-stake (PoS). Połączenie obecnego Ethereum i łańcucha Beacon Chain nastąpi w trzecim kwartale tego roku i pomoże przekształcić sieć w szybszą sieć proof-of-stake. Oto jak kupić Ethereum .

Argumenty przemawiające za Cardano

Cardano to podobny projekt blockchain, który oferuje szybkie prędkości i niższe koszty transakcji. W przeciwieństwie do Ethereum, został on zbudowany przy użyciu konsensusu proof-of-stake (PoS).

Choć Ethereum ma większy ekosystem, istnieje kilka powodów, dla których niektórzy analitycy uważają, że Cardano jest lepszą inwestycją. Po pierwsze, jest to stosunkowo nowa platforma, która ma miliony fanów na całym świecie. Z danych on-chain wynika, że Cardano ma jednych z najbardziej aktywnych posiadaczy na rynku.

Po drugie, ponieważ Cardano jest nowszą platformą, analitycy uważają, że ma dłuższą drogę do sukcesu niż Ethereum. Ethereum postrzegają jako dojrzałą platformę, której wzrost będzie ograniczony.

Po trzecie, ekosystem Cardano rośnie, a liczba deweloperów w nim budujących się powiększa. Niektóre z najlepszych aplikacji w ekosystemie to SundaeSwap i MinSwap. Oto jak kupić Cardano .

Cardano vs Ethereum

Moim zdaniem uważam, że Ethereum jest lepszym zakupem niż Cardano ze względu na jego silny ekosystem i trwające przejście do Ethereum 2.0. Szybsze i tańsze Ethereum wyeliminuje bodźce dla deweloperów do budowania na alternatywnych łańcuchach.