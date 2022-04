Podczas gdy LUNA ma silne podstawy, ETH ma ważniejsze informacje w ujęciu krótkoterminowym

Terra jest jedną z najszybciej rozwijających się platform blockchain na rynku, a jej TVL szybuje w górę.

Ethereum jest numerem jeden wśród platform blockchain i jest w trakcie przechodzenia na POS.

Ze względu na to, że przejście na Eth 2.0 jest prawie zakończone, Ethereum ma lepsze perspektywy niż LUNA w krótkim terminie.

Terra LUNA/USD wyszła z cienia, stając się jednym z największych platformowych blockchainów w 2022 roku. Jeszcze w styczniu 2021 roku niewiele osób wiedziało o LUNA. Jednak obecnie wyprzedza ona wiele innych blockchainów i zajmuje drugie miejsce po Ethereum pod względem całkowitej wartości zablokowanej (TVL). Sukces LUNA jest związany z rosnącą popularnością UST i innych algorytmicznych stablecoinów zbudowanych na blockchainie Terra. W związku z ich rosnącą popularnością, wartość LUNA ma wyjątkową pozycję, aby eksplodować w przyszłości. To sprawia, że jest to jedna z kryptowalut o największym potencjale, którą warto obserwować w 2022 roku.

Z kolei Ethereum ETH/USD pozostaje najważniejszym graczem na rynku platform blockchain. Większość inteligentnych kontraktów działa na blockchainie Ethereum. Choć ludzie nieustannie narzekają na brak skalowalności Ethereum i wysokie opłaty, jest mało prawdopodobne, aby Ether został zdetronizowany w najbliższym czasie. Ma to wiele wspólnego z jego bezpieczeństwem i faktem, że nie można go cenzurować. Zasadniczo Ethereum jest idealną platformą dla każdego, kto chce uruchamiać zdecentralizowane aplikacje, co do których można mieć pewność, że będą działać prawidłowo.

Który z nich jest lepszym wyborem?

Zarówno LUNA, jak i ETH będą prawdopodobnie osiągać dobre wyniki w 2022 roku i w kolejnych latach. Jednak w perspektywie krótkoterminowej to ETH wydaje się lepszym wyborem. Wynika to z faktu, że w porównaniu z LUNA ma więcej ważnych wydarzeń w najbliższym czasie. Niedawno zakończono łączenie sieci testowej Ethereum, co świadczy o tym, że wyczekiwane przejście na Ethereum 2.0 jest już prawie zakończone. Oczekuje się, że pełne przejście nastąpi w połowie tego roku. Gdy to nastąpi, wywołane przez to FOMO może sprawić, że ETH będzie zyskiwał na wartości do końca roku.

Podsumowanie

Zarówno LUNA, jak i ETH to doskonałe inwestycje do posiadania w 2022 roku. Ethereum ma jednak lepsze perspektywy w krótkim terminie. Na jego korzyść przemawia wyczekiwana finalizacja przejścia na Ethereum 2.0.