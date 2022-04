Ethereum i Solana to wiodące projekty blockchain, które pomagają programistom tworzyć zdecentralizowane aplikacje (dApps) we wszystkich branżach. ETH i SOL mają łączną kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 390 miliardów dolarów, przy czym Ethereum jest większe. W tym porównaniu ocenimy, która z monet jest lepszym zakupem.

Argumenty przemawiające za Ethereum

Statystyki Ethereum

Kapitalizacja rynkowa: 353 miliardy dolarów.

Całkowita wartość zablokowana: 115 miliardów dolarów.

Architektura: Proof-of-work (PoW)

Wydajność od początku roku: -22%.

Istnieje kilka powodów, dla których inwestorzy wierzą w platformę Ethereum. Po pierwsze, jest to jedna z najbardziej znanych marek w branży blockchain. Pod względem świadomości marki na pierwszym miejscu znajduje się tylko Bitcoin. Dlatego też inwestorzy wierzą, że ta jakość doprowadzi do większej liczby inwestycji w miarę rozwoju branży.

Po drugie, cena Ethereum na przestrzeni lat osiągała dobre wyniki. Jego cena wzrosła z poniżej 10 USD do ponad 3000 USD, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie graczy wszechczasów. Po trzecie, sieć utrzymuje silny udział w rynku, nawet gdy musi stawiać czoła poważnej konkurencji ze strony takich firm jak Solana, Avalanche i Cardano.

Po trzecie, Ethereum jest dynamiczną platformą, która przechodzi zmiany. Po udanym działaniu w modelu proof-of-work (PoW), programiści przechodzą na system proof-of-stake (PoS). Połączenie sieci Beacon Chain z obecną platformą ma nastąpić w lipcu.

W związku z tym sieć będzie znacznie szybsza i bardziej efektywna kosztowo. W efekcie deweloperzy nie będą mieli potrzeby korzystania z innych blockchainów.

Argumenty przemawiające za Solaną

Statystyki Solany

Kapitalizacja rynkowa: 32 miliardy dolarów.

TVL: 6,8 miliarda dolarów.

Architektura: Proof-of-history

Wydajność od początku roku: -45%

Solana to projekt blockchain, który wykorzystuje architekturę znaną jako proof-of-history. Jest to stosunkowo nowa struktura, która zajmuje się weryfikowalną funkcją opóźniającą (VDF) o wysokiej częstotliwości, która podejmuje szereg kroków w celu oceny bloków.

W rezultacie Solana ma znacząco wysoką przepustowość, wynoszącą ponad 2000 transakcji na sekundę (tps), oraz niskie koszty, wynoszące około 0,0001 USD za transakcję. Ta wysoka wydajność jest jednym z głównych powodów, dla których większość deweloperów uważa, że Solana jest lepszą inwestycją niż Ethereum.

Po drugie, Solana została wykorzystana do budowy jednych z najbardziej znanych aplikacji Web 3.0. Niektóre z tych aplikacji to między innymi Audius, Brave Browser i StepN. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że więcej twórców Web 3.0 wybierze Solanę do swojego rozwoju.

Po trzecie, Solana ma dłuższą drogę wzrostu niż dojrzałe Ethereum. Poza tym, jest to młody projekt, który już zyskał duże zainteresowanie deweloperów.

Werdykt: Ethereum vs Solana

Moim zdaniem, uważam, że Ethereum jest nadal lepszą inwestycją niż Solana. Spodziewam się, że połączenie Beacon Chain do głównej sieci Ethereum doprowadzi do zwiększenia prędkości i obniżenia kosztów. W rezultacie stanie się to lepszą alternatywą dla deweloperów.