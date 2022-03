Ethereum (ETH) nadal odnotowuje skromne zwyżki, stabilizując akcję cenową w ciągu ostatnich kilku dni. Moneta zbliża się teraz do bardzo ważnego oporu i istnieje realna szansa, że go odzyska. Co to oznacza? Cóż, oto kilka wskazówek:

Ethereum (ETH) osiągnęło tygodniowy szczyt i oczekuje się, że trend ten będzie kontynuowany.

Moneta zbliża się do swojej 50-dniowej średniej EMA na poziomie 2820 USD.

W momencie publikacji artykułu ETH kosztował 2810 USD, co oznacza wzrost o około 4% w ciągu dnia.

Źródło danych: Tradingview

Ethereum (ETH) – Dlaczego 3200 USD stanie się faktem

Wsparcie na poziomie 2820 USD jest kluczowe z jednego głównego powodu. Jeśli ETH je odzyska, będzie to pierwszy raz od kilku tygodni, gdy wzrośnie powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej lub EMA. To często oznacza, że zaczyna się formować byczy trend.

Ponadto, ostatnim razem, gdy Ethereum powróciło z tej strefy, osiągnęło poziom 3600 USD. Moneta osiągnęła również tygodniowe maksima, a wraz z poprawą nastrojów na rynku, kwestią czasu jest przetestowanie poziomu 3200 USD.

Najważniejszą rzeczą dla byków będzie teraz utrzymanie 2820 USD. Jeśli uda im się tego dokonać pod koniec tygodnia, będziemy na byczym terytorium dla ETH. Jeśli jednak to się nie powiedzie, moneta zostanie skierowana do kolejnego wsparcia na poziomie 2600 USD.

Czy Ethereum boryka się z problemami?

W ekosystemie Ethereum dzieje się wiele rzeczy. Widać duży zwrot w kierunku Ethereum 2.0, które wprowadzi model proof-of-stake. Niemniej jednak niestabilność rynku hamuje wzrost tej monety.

Taka sytuacja utrzyma się w najbliższym czasie. Wierzymy jednak, że w dłuższej perspektywie ETH znajdzie wystarczający popyt i może zakończyć rok w okolicach 10,000 USD. Jednak wiele czynników ryzyka nadal stanowi poważne wyzwanie.