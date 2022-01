Dzisiejsza cena EverGrow Coin wynosi 9,75 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 3,5 miliona USD. W ciągu ostatniej doby kryptowaluta spadła o 39,13%.

Czy nadszedł czas, aby kupić ten token? Dowiesz się tego w tym krótkim artykule, który zawiera również wiele innych przydatnych informacji, w tym gdzie kupić EverGrow.

Ponieważ EGC jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić EGC za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić EGC już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym EGC.

EverGrow Coin jest deflacyjnym tokenem zaprojektowanym tak, aby z czasem stawał się coraz rzadszy. Wszyscy posiadacze EGC otrzymają 8% prowizji z każdej transakcji kupna/sprzedaży w postaci BUSD.

3% z każdej transakcji kupna/sprzedaży jest wysyłane do portfela odkupu, podczas gdy 2% jest przekazywane do puli płynności dla Pancakeswap tworząc stabilną podłogę cenową.

Ekosystem EverGrow składa się z rynku NFT oraz pożyczek, puli stakingowych, platformy subskrypcji treści, a nawet gry play-to-earn.

Kuszące może być kupno akcji w nadziei, że EverGrow odwróci straty, ale tak się raczej nie stanie. Jeśli zdecydujesz się na inwestycję, nie wydawaj więcej pieniędzy niż możesz sobie pozwolić stracić.

Wallet Investor przewiduje, że moneta straci w ciągu roku nawet 80% swojej wartości. To sprawia, że EverGrow jest złą inwestycją.

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

— EverGrowLove (@Jody1Rosie) January 8, 2022