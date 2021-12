Fantom rośnie, gdy TVL przekracza 5,83 mld USD: oto gdzie kupić token

Cena Fantom eksplodowała w ciągu ostatniego tygodnia, gdy całkowita wartość zablokowana w sieci przekroczyła 5,83 miliarda dolarów. Zwolennicy przewidują, że cena tokena odbije się od ostatniego krachu. Czytaj dalej, jeśli chcesz wiedzieć czym jest Fantom i czy powinieneś w niego zainwestować.

Fantom jest platformą inteligentnych kontraktów z grafem skierowanym acyklicznym (DAG), zapewniającą zdecentralizowane usługi finansowe (DeFi) dla deweloperów przy użyciu własnego algorytmu konsensusu. Wraz z wewnętrznym tokenem FTM, Fantom ma na celu rozwiązanie problemów związanych z platformami inteligentnych kontraktów, w szczególności szybkości transakcji, którą deweloperzy twierdzą, że udało im się zredukować do mniej niż dwóch sekund.

Firma, która nadzoruje ofertę produktów Fantom została pierwotnie utworzona w 2018 roku, a uruchomienie głównej sieci projektu znanej jako OPERA nastąpiło w grudniu 2019 roku. Projekt został założony przez południowokoreańskiego informatyka dr Ahn Byung Ik. Obecnie dyrektorem generalnym platformy jest Michael Kong.

Zwolennicy mogą przewidywać wzrost, ale wszystkie prognozy cenowe i porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Według Wallet Investor spodziewany jest długoterminowy wzrost ceny Fantom. Przewidują, że 1 FTM będzie notowany po 13,50 USD w 2026 roku. 5-letnia inwestycja przyniosłaby przychód w wysokości 484%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD w Fantom, możesz osiągnąć 584 USD w 2026 roku.

