Cena Fantom gwałtownie spadła po poważnych zmianach w zespole deweloperów, ale straty są coraz mniejsze i wygląda na to, że moneta wraca na właściwe tory. Wartość 40 największej kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej spadła dziś o zaledwie 5%.

Jeśli przyciągają Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Fantom, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Fantom to platforma inteligentnych kontraktów z grafem skierowanym acyklicznym (DAG), zapewniająca zdecentralizowane usługi finansowe (DeFi) dla deweloperów z własnym algorytmem konsensusu.

Wraz z natywnym tokenem FTM, Fantom ma na celu rozwiązanie problemów związanych z platformami inteligentnych kontraktów, w szczególności z szybkością transakcji, która według twórców została zredukowana do mniej niż dwóch sekund.

Fantom to zdecentralizowana platforma open-source dla aplikacji DApps i aktywów cyfrowych, która została stworzona jako alternatywa dla Ethereum.

Jej celem jest przezwyciężenie ograniczeń poprzedniej generacji blockchainów i zrównoważenie trzech elementów: skalowalności, bezpieczeństwa i decentralizacji.

Projekt oferuje zestaw narzędzi upraszczających proces integracji istniejących DApps, a także szczegółowy system nagród za staking oraz wbudowane instrumenty DeFi.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

DigitalCoin przewiduje, że w tym roku Fantom będzie kosztował średnio 1,68 USD, a w roku 2023 – 1,82 USD. Do 2025 roku wzrośnie do 2,43 USD, a do 2030 roku do 5,82 USD.

Pomimo słabych wyników Fantoma, Price Prediction również jest byczo nastawione. Prognozują oni, że w roku 2022 średnia cena wyniesie 1,81 USD, w 2023 – 2,61 USD, a w 2025 – 5,30 USD. W 2030 roku kurs wzrośnie do 32 USD.

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

— Crypto Koryo (@CryptoKoryo) March 11, 2022