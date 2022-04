MINA jest nowocześniejsza i tańsza i może przyciągnąć więcej inwestorów w krótkim terminie

Mina jest kryptowalutą typu Web3, która koncentruje się na prywatności i bezpieczeństwie danych.

Filecoin to kryptowaluta typu Web3, która decentralizuje rynek przechowywania danych w chmurze.

Chociaż obie są dobrymi inwestycjami, MINA ma szansę przewyższyć FIL w krótkim terminie.

Mina MINA/USD to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się kryptowalut Web 3 na rynku. Mina zyskała popularność dzięki wprowadzeniu funkcji prywatności w aplikacjach Web3. To wielka sprawa, biorąc pod uwagę, że prywatność i bezpieczeństwo w internecie to tylko niektóre z powodów, dla których Web 3.0 zyskuje na popularności.

Poza funkcjami ochrony prywatności, Mina zyskuje popularność dzięki swoim możliwościom technicznym. Mina jest jednym z najlżejszych blockchainów dostępnych obecnie na rynku. Podczas gdy inne blockchainy zajmują nawet do 300 GB miejsca, Mina zajmuje jedynie 22 KB, a pobór pamięci jest stały. Oznacza to, że usługi Mina mogą być łatwo dostępne za pośrednictwem smartfona.

Filecoin FIL/USD to także kryptowaluta Web 3.0, której celem jest decentralizacja rynku przechowywania w chmurze. Zamiast wysyłać dane do przechowywania do scentralizowanych firm, Filecoin zachęca każdego, kto ma dodatkowe miejsce na swoim komputerze, do wynajmowania go na przechowywanie w zamian za tokeny FIL. Jak dotąd FIL doświadczył zwiększonej adopcji, a wartość tokenów FIL zachęca użytkowników do wynajmowania powierzchni.

Który z nich jest lepszym wyborem?

Podczas gdy zarówno FIL jak i Mina są kryptowalutami o wysokim potencjale Web 3.0, Mina wygrywa grę w perspektywie krótkoterminowej. Jest nowsza i ma o wiele bardziej ekscytującą propozycję wartości – ochronę bezpieczeństwa danych i prywatności. Mina jest również nominalnie tańsza niż Filecoin, co może przyciągnąć więcej inwestorów szukających parabolicznych zysków w krótkim okresie.

Podsumowanie

Mina jest znacznie tańsza i ma bardziej ekscytujący przypadek użycia niż Filecoin. Daje jej to znaczącą przewagę nad Filecoinem w krótkim i średnim okresie. Jednak w dłuższej perspektywie obie mają potencjał, aby osiągać dobre wyniki.