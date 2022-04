FIFTI była notowana na OKX, MEXC, Crypto.com i kilku innych giełdach, w wyniku czego jej cena wzrosła niebotycznie. Wolumen obrotu był równie imponujący – w ciągu ostatniej doby zwiększył się o 2,129%.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o tokenie FITFI, w tym czy i gdzie go kupić, jeśli się na niego zdecydujesz.

Najlepsze miejsca do zakupu FITFI

Ponieważ FITFI jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić FITFI za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić FITFI już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup BNB na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. Binance ›

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij BNB do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Pancakeswap

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje BNB na FITFI

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym FITFI.

Czym jest FITFI?

FITFI jest tokenem zarządzającym Step App, ekosystemem, który oferuje stakowanie, blokowanie, zachęty płynnościowe, odkup i spalanie. Są one napędzane przez popyt wynikający zarówno z korzyści płynących z rozgrywki, jak i wartości czerpanej z ekonomii gry.

Tokeny FITFI korzystają z opłat za korzystanie z ekosystemu. Tokeny KCAL są tokenami dostępnymi w grze. Monety KCAL służą do kupowania SNEAK-ów i są zdobywane podczas biegania podczas stakowania tego tokena.

Step jest protokołem rozwojowym dla FitFi (Fitness Finance). Step App jest pierwszą aplikacją w protokole, zbudowaną przez główny zespół. FitFi jest opisywane na stronie internetowej jako miejsce, w którym łączy się to, co fizyczne z tym, co cyfrowe.

Pełni rolę pomostu między fitnessem a metaverse, wykorzystując NFT i technologię geolokalizacji. Rzeczywistość rozszerzona dla lepszej immersji jest dodatkową cechą metaverse FitFi.

Czy warto dziś kupić FITFI?

FITFI może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa FITFI

Digital Coin Price przewiduje, że FITFI będzie notowany w przedziale od 0,53 USD do 0,75 USD na początku 2025 roku i w przedziale od 0,59 USD do 0,89 USD na początku 2027 roku. W chwili pisania tego tekstu kurs wynosi 0,311 USD.

FITFI w mediach społecznościowych