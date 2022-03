Dzisiejsza cena Floki Inu wynosi 0,000044 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 12,3 mln USD. W ciągu ostatniej doby kurs Floki Inu wzrósł o 19,40% na wieść o wejściu na giełdę kryptowalut HUOBI.

Jeśli pociągają Cię unikalne funkcje i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Floki Inu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ FLOKI jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić FLOKI za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić FLOKI już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym FLOKI.

Floki Inu to memiczna moneta o psiej tematyce nazwana tak na cześć psa rasy Shiba Inu Elona Muska. Miliarder jest wiernym fanem kryptowaluty, choć publicznie zaprzeczył, jakoby posiadał jakąkolwiek SHIB.

Twórcy Floki Inu twierdzą, że pracują nad trzema sztandarowymi projektami użytkowymi: metawersum gier NFT o nazwie Valhalla, rynkiem gier NFT i towarów o nazwie FlokiPlaces oraz platformą edukacyjną Floki Inuversity.

Floki Inu chce wyróżnić się spośród innych memicznych monet poprzez połączenie memów z użytecznością. Długoterminową wizją zespołu jest stworzenie autonomicznego i zdecentralizowanego ekosystemu obejmującego strategiczne partnerstwa.

Ekosystem ten ma na celu budowanie użyteczności na tokenie i rozwijanie przypadków użycia dla Floki Inu poprzez NFT, gry i zdecentralizowane funkcje finansowe.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest przewidzieć dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

DigitalCoinPrice jest byczo nastawiony do Floki Inu, przewidując, że osiągnie ona wartość 0,00008 USD w 2023 roku i 0,00009 USD w 2024 roku. Price Prediction również przewiduje cenę 0,00008 USD w 2023 roku, lecz jako minimum.

Ich zdaniem w przyszłym roku cena Floki Inu może wzrosnąć nawet do 0,0001 USD, a w 2024 roku 1 FLOKI ma kosztować od 0,00013 do 0,00014 USD.

🚀 $FLOKI = Life Changing Money

You've had TWO opportunities to change your life since the 2020 dump and you're probably getting a THIRD. Don't take it for granted.

Get #FLOKI for max ROI and go from:

9-5 = financial freedom

Job = time for your passion

Debt = peace of mind

💪🏼 pic.twitter.com/21vhukn8Gf

— Oliver Moon (@oliverm8n2882) March 1, 2022