Mayweather ma powiązania z wielokrotnym wyłudzaniem pieniędzy i przekrętami

Supergwiazda boksu oczyściła swoje media społecznościowe z nawiązań do jego akcji , ale internet nie zapomina

Jest przykładem możliwości, która istnieje w kryptowalut dla osób bez sumienia

Kocham kryptowaluty.

Wierzę, że Bitcoin może uczynić świat lepszym miejscem – jest cyfrową, zdecentralizowaną formą pieniądza z twardym limitem podaży, której świat nigdy wcześniej nie widział.

Szczególnie uważam, że innowacje w ramach stablecoinów i zdecentralizowanych finansów mogą stworzyć bardziej sprawiedliwy, demokratyczny i dostępny system finansowy, w porównaniu z obecnym systemem, który zbyt często jest spiętrzony na korzyść tych na górze, pogłębiając przepaść nierówności, która obecnie nęka tak wiele krajów.

Ale nie oszukujmy się – są też ciemne strony tej wspaniałej branży. A wspomniany potencjał, możliwości i marzenia o dokonaniu prawdziwej zmiany są jeszcze dalekie od rzeczywistości.

Regulacja

Niezależnie od tego, czy jesteś za, czy przeciw regulacjom, prawda jest taka, że jest to przemysł o wartości 1,2 biliona dolarów, któremu pozwolono swobodnie działać. Jest to nadużywane wyrażenie w kryptowalutach, ale „dziki zachód” pozostaje idealnym sposobem na jego opisanie. Jasne, ma to ogromne pozytywy, ponieważ innowacje mogą się rozwijać, twórcy mają wolną rękę, a bariery pozostają minimalne.

Jednak jak ważne są te zalety minimalnych regulacji, o których należy wspomnieć, nie chcę ich tutaj omawiać. Chcę porozmawiać o negatywnych efektach zewnętrznych tego środowiska; chcę poświęcić trochę czasu na przyjrzenie się złoczyńcom, którzy mogą działać w tej przestrzeni, ze śliniącym się zadowoleniem kosztem niewinnych członków społeczeństwa.

Zróbmy studium przypadku jednostki, która wykorzystała system i łatwowiernego inwestora na swoją korzyść, być może bardziej niż jakakolwiek inna – Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather to bokser znany z ekscytującego stylu walki, skromnej postawy i szacunku dla kobiet. OK, to był żart.

Porozmawiajmy o pieniądzach, ponieważ o tym jest tak naprawdę ten artykuł. Mayweather zajął szóste miejsce na liście Sportico w zeszłym roku, a jego zarobki w całej karierze wyniosły 1,2 miliarda dolarów. Ale czy widzieliście ostatnio cenę gazu? Najwyraźniej nawet 1,2 miliarda dolarów sprawia, że trudno jest związać koniec z końcem we współczesnej Ameryce, ponieważ Floyd „Money” Mayweather zwrócił się do oszustw kryptowalutowych, aby uzupełnić swoje dochody.

Projekt Mayweathera w Metaverse

Poniżej można zobaczyć jego bio na Twitterze, promujące jakiś projekt związany z metaverse, zatytułowany „mayweverse”, co, jeśli mnie zapytacie, nie mogłoby gorzej wymówić.

Zabawne jest to, że kiedy ten projekt został ogłoszony, całkowicie porzucił on projekt Floyd NFT, który wcześniej nieustannie promował. Usunął również wszystkie tweety i publiczne posty w mediach społecznościowych z nim związane.

Na szczęście w internecie rzeczy żyją wiecznie, więc poniżej możecie zobaczyć przykład Mayweathera, typowo skromnego, jak gawędzi do kamery z basenu jednej ze swoich rezydencji.

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

Co gorsza, nie poinformował nawet zespołu (ani inwestorów) stojących za FloydNFT, że uruchamia kolejny projekt, ani że porzuca poprzedni. Elegancki ruch, Floyd.

Aha, i co się stało z Mayweverse? Tak, to był przekręt, w którym posiadacze stracili wszystko. Zespół, który za tym stał był anonimowy, więc mógł się wycofać bez konsekwencji. Co do Floyda, wydaje się, że nie ma żadnych konsekwencji, co jest niefortunne, ale też nie zaskakuje w najmniejszym stopniu. Z pozytywnej strony, niech Bóg błogosławi konto na Twitterze @bestvideosofct, ponieważ mają poniższy klejnot z jednego z wielu promocji Mayweathera.

„Oczywiście, jestem człowiekiem od pieniędzy, ale wiecie co? Zostańcie częścią historii, posiadajcie kawałek mojego dziedzictwa i też możecie zarabiać pieniądze” – Floyd Mayweather

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum Max

Ethereum Max to token, który sponsorował „walkę” Mayweathera z osobowością YouTube Loganem Paulem. Był on promowany przez Mayweathera, pojawiając się na jego ważeniu w koszulce Ethereum Max, podczas gdy oficjalna wizytówka walki reklamowała token, a bilety można było kupić za tę walutę.

Tak dla zabawy, stworzyłem wykres akcji cenowej tokena poniżej od czasu walki.

<div class=”flourish-embed flourish-chart” data-src=”visualisation/10265542″><script src=”https://public.flourish.studio/resources/embed.js”></script></div>

Bored Bunny i Moonshot były podobnie promowanymi przekrętami, ale prawdę mówiąc, nie mogę się trudzić wchodzeniem w szczegóły za nimi stojące. Istnieje również mnóstwo starszych projektów z poprzedniego cyklu kryptowalutowego, w szczególności ICO, które wyszły na zero, a które Mayweather promował.

W prawie wszystkich przypadkach jego konto na Twitterze zostało oczyszczone z informacji o promocjach.

Przestroga

Chyba nie muszę wyjaśniać, że Mayweather nie jest dobrym ciasteczkiem. Był w więzieniu wiele razy za bicie swoich dziewczyn, z listą spraw od baterii, napaści i molestowania skierowanych przeciwko niemu. Biorąc pod uwagę jego status jako niezwykle utalentowanego zawodnika, powtarzająca się przemoc fizyczna jest jeszcze bardziej obrzydliwa i tchórzliwa.

Ale to właśnie tego rodzaju moralnie zbankrutowani ludzie mogą wyróżniać się w przestrzeni kryptowalutowej, biorąc pod uwagę brak regulacji i łatwą zdolność każdego do rozwidlenia monety lub wybicia kolekcji NFT i sprzedania jej masom.

Przypomina to, że podczas gdy należyta staranność jest niezbędna przy inwestowaniu w każdą klasę aktywów, jest ona jeszcze bardziej kluczowa w kryptowalutach, gdzie każdy może oszukać każdego, pod warunkiem, że ma połączenie WiFi i brakuje mu odpowiedniego sumienia.