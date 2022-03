Po osiągnięciu TVS (całkowitej wartości zabezpieczonej) na poziomie 800 milionów dolarów, token sieci i ekosystemu Flux osiągnął paraboliczny wzrost.

W ciągu ostatnich 24 godzin całkowity obrót wyniósł 46,7 mln dolarów, a jego wartość wzrosła o 14%. W momencie pisania tego tekstu cena tokena wynosiła 1,88 USD.

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o monecie Flux, a także o tym, czy powinieneś ją kupić i gdzie tego dokonać.

Ponieważ FLUX jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić FLUX za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić FLUX już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym FLUX.

Ekosystem Flux oferuje zdecentralizowane, interoperacyjne środowisko programistyczne. Jest to w pełni funkcjonalny pakiet rozwiązań blockchain oraz zdecentralizowanych usług obliczeniowych.

Określa się go jako nową generację skalowalnej, zdecentralizowanej infrastruktury chmury. Umożliwia opracowywanie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami na wielu serwerach jednocześnie. Flux jest gotowy na przyjęcie przyszłych dApps, Web 3.0, itp.

Flux jest natywną monetą POW (Proof-of-Work) wydobywaną przez GPU, zapewniającą zachęty dla hosterów sprzętowych, zarządzanie DAO w łańcuchu oraz ochronę przed złymi aktorami dzięki wymogom stakingowym dla działającego sprzętu.

Flux może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Up to Brain przewiduje, że do końca 2023 roku Flux osiągnie cenę 2,89 USD. W następnym roku jego cena ma wzrosnąć do 3,53 USD. Według analityka, w 2025 roku osiągnie rekordowy poziom 4,4 USD.

