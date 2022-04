Framework Ventures z siedzibą w San Francisco ogłosiło, że dysponuje funduszami w wysokości 400 milionów dolarów, które pomogą mu zaistnieć i rozwinąć swoją obecność w świecie gier blockchain.

Współzałożyciele firmy, Vance Spencer i Michael Anderson, spotkali się z Frankiem Chaparro, gospodarzem wydania The Scoop, aby omówić tezę inwestycyjną swojego nowego funduszu. Tematem dyskusji był sposób, w jaki gry blockchain „zbliżają się do punktu, w którym stają się atrakcyjne dla rynku masowego”.

