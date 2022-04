Przyjęcie kryptowalut wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat, a eksperci uważają, że to dopiero początek.

W ostatnim wywiadzie Fred Thiel, dyrektor generalny Marathon Digital, powiedział CoinDesk, że jest przekonany, iż adopcja Bitcoina i innych kryptowalut będzie nadal rosła.

Thiel powiedział to podczas trwającej konferencji Bitcoin 2022 w Miami. Dyrektor generalny Marathon Digital pochwalił rosnącą adopcję kryptowalut w Ameryce Łacińskiej.

Salwador stał się pierwszym krajem, w którym Bitcoin stał się legalnym środkiem płatniczym we wrześniu ubiegłego roku. Thiel powiedział, że było to dobre posunięcie ze strony tego kraju, ponieważ prowadzi to teraz do większej adopcji w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Europie.

Thiel dodał, że adopcja Bitcoina będzie rosła szybciej niż innych kryptowalut. Stwierdził, że;

"Będziemy świadkami szerszej adopcji Bitcoina, ponieważ pozostaje on wiodącą kryptowalutą i jest wysoce regulowany. Jest to instrument, wiemy jak go opodatkować i jak go przechowywać. Dlatego też wszystko, co prowadzi do dalszej adopcji Bitcoina, jest czymś fantastycznym".

Thiel zwrócił uwagę, że Ameryka Łacińska stała się jednym z największych rynków Bitcoina ze względu na rosnący przypadek użycia. Jako przykład podał Salwador, gdzie ponad 20% PKB pochodzi z przekazów pieniężnych.

Dzięki kryptowalutom ludzie nie płacą już ogromnych sum pieniędzy za wysyłanie pieniędzy do innych części świata, co stanowiło problem, z którym borykali się w tradycyjnym systemie finansowym. Z tego powodu w Ameryce Łacińskiej i Afryce rośnie popularność kryptowalut.

Ponadto Bitcoin i inne kryptowaluty służą jako bezpieczna przystań dla ludzi mieszkających w krajach o wysokim wskaźniku inflacji.

Bitcoin pozostaje wiodącą kryptowalutą na świecie, z dominacją rynkową wynoszącą ponad 40%. W momencie publikacji artykulu Bitcoin jest notowany powyżej poziomu 43,000 USD.