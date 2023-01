Fundusz Grayscale Bitcoin Trust rośnie w tym roku o 25%

Największy fundusz Bitcoin na świecie, Grayscale Bitcoin Trust, odnotował skok wartości o 25% od początku roku. Z drugiej strony, Bitcoin wzrósł tylko o około 4% w tym roku.

Oznacza to, że dyskonto do bazowego aktywa, Bitcoina, jest na najmniejszym poziomie od miesięcy. Analizowałem tę dywergencję w grudniu, zaledwie cztery tygodnie temu, kiedy dyskonto osiągnęło rekordowy poziom 50%.

Dzisiaj dyskonto siedzi na poziomie 37%, powracając do punktu, w którym było przed haniebnym upadkiem FTX.

Grayscale to fundusz powierniczy, który zapewnia inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na Bitcoina bez fizycznego zakupu Bitcoina. Może to być wygodne dla instytucji lub innych podmiotów, które mogą nie być w stanie uczestniczyć w rynku Bitcoin bezpośrednio z powodów regulacyjnych lub prawnych.

Ale Grayscale rzadko handluje po tej samej cenie, co jego wartość aktywów netto. Wcześniej handlowano z premią do bazowego Bitcoina, ponieważ akcje gwałtownie wzrosły za sprawą zainteresowanych inwestorów, którzy desperacko chcą uzyskać ekspozycję na wysokolotną kryptowalutę.

Dzisiaj, jednak, jest odwrotnie – gwałtowne obniżenie. Podczas gdy istnieje solidna opłata w wysokości 2%, która wyjaśnia część zniżki, nie zbliża się to wystarczająco do zniwelowania zniżki 30%+, którą widzieliśmy konsekwentnie w tej kryptowalutowej zimie.

SEC niedawno odrzucił wniosek Grayscale o przekształcenie funduszu powierniczego w fundusz giełdowy, zaklinając niedźwiedzią akcję wokół funduszu. Pojawiło się również więcej konkurencji, wraz z uruchomieniem podobnych funduszy, zwłaszcza w Europie, oraz złożeniem wniosków na ETF Bitcoina.

Jednak największe obawy dotyczyły bezpieczeństwa rezerw. Kwestia ta nabrała rumieńców po upadku FTX, gdy pojawiły się spekulacje, że spółka macierzysta Grayscale, Digital Currency Group (DCG), może złożyć wniosek o upadłość.

DCG jest również firmą macierzystą dla Genesis, która niedawno zwolniła 30% swoich pracowników i podobno rozważa bankructwo. Obawy wzrosły, gdy Grayscale odmówił opublikowania raportu o rezerwach, który stał się nagle modny po nieuczciwych działaniach za kulisami FTX.

Jako powód podała „obawy o bezpieczeństwo”, ale analitycy to potępili, przy czym bardzo niejasne jest, jakie obawy o bezpieczeństwo mogłyby zostać rozpalone przez publikację publicznych rekordów na blockchainie.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022