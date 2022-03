Fundusz hedgingowy shortuje Tether

Według opublikowanego w piątek raportu Bloomberga, fundusz hedgingowy Fir Tree Capital Management, który zarządza aktywami o wartości 4 miliardów dolarów, postawił duży krótki zakład na Tether (USDT), stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim.

Wsparcie jeden do jednego

Z kapitalizacją rynkową w wysokości 80 miliardów dolarów Tether jest trzecią co do wielkości kryptowalutą na świecie, tuż za Bitcoinem i Ethereum. Firma od dawna jest pod ostrzałem oskarżeń, że rezerwy o wartości 80 miliardów dolarów nie są utrzymywane w celu wsparcia kryptowaluty jeden do jednego, problem, który firma wielokrotnie próbowała wyjaśnić.

Rzeczywiście, przeprowadziłem w zeszłym tygodniu wywiad z dyrektorem technicznym Tether Paolo Ardoino w zeszłym tygodniu po ogłoszeniu przez szwajcarskie miasto Lugano, że Tether będzie akceptowany jako prawny środek płatniczy, i zapytałem go, czy władze miasta mają obawy co do tego, czy kryptowaluta jest w pełni zabezpieczona:

CoinJournal: Czy Lugano szukało zapewnień, czy Tether jest w 100% zabezpieczony, czy też zadowolili się tym, co Tether już opublikował publicznie w tej sprawie?

Paolo Ardoino: Przedstawiciele Tether i miasta Lugano usiedli i otwarcie dyskutowali o błędnych wyobrażeniach na temat firmy. Tether publicznie oświadczył, że prowadzi ciągłe rozmowy z regulatorami i organami ścigania oraz podjął energiczne wysiłki, aby spełnić wszystkie prośby o przejrzystość.

Fir Tree Capital Management pozostaje jednak wśród sceptyków, a raport Bloomberga twierdzi, że firma spodziewa się otrzymać wypłatę w ciągu 12 miesięcy. Krótki okres jest motywowany głównie przez powiązania Tether z chińskimi deweloperami, a ujawnione w zeszłym roku informacje o finansach Evergrande Group spowodowały zamieszanie. Chociaż początkowo Tether wystraszył rynki kryptowalut, potwierdził, że papiery komercyjne Evergrande Group nie znajdują się wśród 24 miliardów dolarów w wysokodochodowych papierach komercyjnych, które firma posiada. Najwyraźniej jest to twierdzenie, w które Fir Tree nie wierzy.

Struktura krótkiej pozycji

Chociaż szczegóły dotyczące struktury krótkiego zakładu nie zostały podane do publicznej wiadomości, możemy spekulować, jak może być ona skonstruowana. Biorąc pod uwagę fakt, że Tether jest stablecoinem bez zmienności cenowej (tzn. zawsze handluje się nim po 1 USD), krótki zakład jest niekonwencjonalny. Podczas gdy zazwyczaj niesie on ze sobą nieograniczone straty (ponieważ teoretycznie akcje lub instrumenty finansowe nie mają ograniczeń co do zysków), w tym przypadku jest inaczej, ponieważ cena Tether nie wzrośnie w żadnych okolicznościach.

W rzeczywistości będzie to raczej przypominać zakup swapu ryzyka kredytowego (CDS) na zobowiązanie dłużne, którego podobne instrumenty weszły do powszechnej świadomości podczas Wielkiego Krachu Finansowego ubiegłej dekady (i były tematem hollywoodzkiego przeboju kinowego The Big Short). Firma Fir Tree prawdopodobnie płaci stały spread za postawienie zakładu przeciwko Tether i otrzyma dużą wypłatę, jeśli Tether nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (alternatywnie, jeśli niewywiązanie się ze zobowiązań stanie się bardziej prawdopodobne w oczach rynku, spread na kontrakcie poszerzy się i Fir Tree będzie mogło wypłacić pieniądze z zyskiem).

Asymetryczna wypłata

W związku z tym zakład funduszu hedgingowego będzie miał asymetryczny rozkład wypłat na korzyść. Oczywiście, jeśli Tether nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, a oni otrzymają swoją wypłatę, rynki kryptowalutowe prawdopodobnie implodują. Kluczowe znaczenie Tether dla całego ekosystemu jest nie do przecenienia – stablecoin rozlicza ponad 50 miliardów dolarów dziennego wolumenu handlu (dla porównania, wolumen akcji Apple wynosi średnio 98 milionów dolarów dziennie w ciągu ostatnich trzech miesięcy).

Wolumen Tether 24H w latach 2019-2021. Źródło: Statista

Sceptycy Tether nie są niczym nowym, ale jest to dość głośne posunięcie ze strony Fir Tree, nawet jeśli jest to struktura o niskim ryzyku i wysokim zysku. Fundusz rzekomo rozpoczął shortowanie Tether w lipcu zeszłego roku, podczas gdy Bloomberg twierdzi również, że Fir Tree rozważa utworzenie oddzielnego funduszu wyłącznie w celu shortowania Tether w przypadku wystarczającego zainteresowania klientów.

Dla dobra inwestorów kryptowalutowych na całym świecie należy mieć nadzieję, że Tether jest w rzeczywistości tym, za co się podaje – w pełni zabezpieczony. Jeśli nie, następną rolą Christiana Bale'a mogłaby być rola członka zarządu firmy Fir Tree.