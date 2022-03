Załamanie rynku metaverse, którego byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu, zepchnęło wiele monet z rocznych maksimów z poprzedniego roku o wiele niżej. Gala Games (GALA) nie została oszczędzona, a jej moneta od końca lutego znajduje się w trendzie spadkowym. Czy widać jednak oznaki ożywienia? Oto, co wiemy:

GALA może w najbliższych dniach wzrosnąć powyżej 20-dniowej średniej EMA.

EMA będzie stanowić ważne wsparcie dla konsolidacji cen w najbliższym czasie.

W chwili publikacji artykułu moneta była notowana po 0,22 USD.

Źródło danych: Tradingview

Dlaczego 20-dniowa EMA ma znaczenie dla GALA?

Odwrócenie trendu jest bardzo ważne w analizie technicznej. W większości przypadków, gdy monety spadają konsekwentnie przez długi okres czasu, byki często wypatrują odpowiedniego odwrócenia trendu, aby je kupić. W przypadku GALA, wzrost powyżej 20-dniowej średniej EMA na poziomie 0,28 USD może sygnalizować nadchodzące odwrócenie trendu.

To z kolei może wywołać szał zakupów, który wypchnie monetę znacznie powyżej 0,36 USD. Będzie to wzrost o prawie 80% w stosunku do obecnej ceny, która wynosi aktualnie 0,22 USD. Najważniejszym wskaźnikiem do obserwacji w tym układzie jest wsparcie na poziomie 0,21 USD.

Byki będą musiały obronić tę strefę i stworzyć wystarczający impet dla kolejnego ruchu w górę. Jeśli GALA spadnie poniżej tego progu, bardzo trudno będzie zobaczyć jakiekolwiek odbicie. W rzeczywistości, moneta może z łatwością spaść do poziomu 0,17 USD przed ponownym wzrostem.

Dlaczego Gala Games (GALA) wykazuje tendencję spadkową?

Znaczna część tych strat została spowodowana informacją, że Meta Platforms, jeden z kluczowych czynników technologicznych w metaverse, nie spełnił oczekiwań co do wyników finansowych. Jednak dużą rolę odegrała również duża zmienność na rynku spowodowana presją ekonomiczną i geopolityczną.

Zmienność ta niestety utrzyma się w najbliższej przyszłości. Jednak nawet pomimo tego, długoterminowe perspektywy dla GALA pozostają w dużej mierze pozytywne.