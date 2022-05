Gala Games (GALA), jeden z wiodących tokenów do gier metaverse i blockchain, znajduje się obecnie w fazie swobodnego spadku. Moneta podąża za spadkami na szerszym rynku kryptowalut, ale jej straty są znacznie większe niż oczekiwano. Czy istnieje jakakolwiek szansa na poprawę sytuacji? Oto najważniejsze fakty:

GALA spadła o prawie 40% po utracie wsparcia na poziomie 0,07 USD.

Moneta metaverse jest w zasadzie w fazie swobodnego spadku i w najbliższych dniach może wejść w rynek niedźwiedzia.

GALA spadła o prawie 65% od miesięcznych maksimów na początku maja.

Źródło danych: Tradingview

Czy GALA może dojść do siebie po obecnej krwawej łaźni?

Oczywiście, GALA odzyska siły. Nie widzimy jednak, aby nastąpiło to w najbliższym czasie. Nastroje na rynku są obecnie bardzo nieprzewidywalne. Wygląda na to, że wielu inwestorów wycofuje się ze swoich kryptowalut, a większość monet notuje ciągłe straty. Nie jest to sytuacja dla kupujących i dlatego oczekujemy, że GALA będzie dalej spadać przed odwróceniem trendu.

Bardzo interesujące będzie jednak zobaczyć, jak zachowa się kurs po spadku poniżej 0,05 USD. W końcu jest to bardzo ważny psychologicznie próg dla byków GALA. W tej chwili moneta metaverse znajduje się nieco powyżej tej ceny.

Biorąc pod uwagę tendencje na rynku, nie będzie zaskoczeniem, jeśli spadnie dalej. Jest prawdopodobne, że spadki będą kontynuowane przed osiągnięciem przez GALA poziomu około 0,02 USD.

Jak skorzystać z obecnego spadku GALA?

To nie jest najlepszy czas na kupowanie GALA. Jeśli chcesz to zrobić, lepiej poczekać przez tydzień lub dłużej. Oczekujemy, że cena spadnie poniżej 0,05 USD.

Gdy to nastąpi, moneta będzie sprzedawana z prawie 100% dyskontem od swoich majowych maksimów. Będzie to idealny moment do kupna, zwłaszcza jeśli poprawią się nastroje na szerszym rynku.