Gdy rozmowy o wojnie klas kryptowalut pojawiają się na pierwszych stronach gazet, firmy takie jak Metacade chcą dzielić się bogactwem

Nagłówki wiadomości przepełnione są twierdzeniami, że inwestycje w kryptowaluty podsycają wojnę klasową, z zarzutami, że stają się one elitarnym zajęciem niedostępnym dla osób o mniejszych dochodach do dyspozycji. Wraz z niedawnym upadkiem FTX, który wymazał miliardy aktywów i nieproporcjonalnie wpłynął na zwykłego mieszkańca, rozmowy o krypto wojnie klasowej tylko się nasiliły.

Ponieważ niektóre wiodące monety krypto, takie jak SOL, zaczynają wykazywać oznaki poprawy po załamaniu FTX, co spowodowało załamanie cen na rynkach, nowe projekty krypto, takie jak Metacade, ciężko pracują nad stworzeniem ofert, które pomogą swoim inwestorom odnieść korzyści na różne sposoby.

Czym jest Metacade?

Metacade to zupełnie nowy gracz w świecie gier metaverse. Jego plany łączą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w jednym ekscytującym centrum, aby przyciągnąć podobnie myślących entuzjastów gier i zbudować największą społeczność graczy w Metaverse.

Wśród masy tytułów znajdą się klasyczne gry arkadowe, najbardziej atrakcyjne tytuły typu „graj, aby zarobić” (P2E) oraz ekscytujące nowe gry przesuwające granice Web3 i blockchain. Jego ekscytujące plany na rozwój mają zrewolucjonizować gry metaverse daleko poza własną platformą, z innowacjami przedostającymi się do szerszego świata Web3.

Chociaż Metacade polega na niezrównanych możliwościach P2E w celu zachęcania użytkowników do dołączenia do swojej platformy, kilka innych ekscytujących funkcji zarabiania zostanie również udostępnionych społeczności za pośrednictwem programu Create2Earn. Członkowie społeczności są zachęcani do tworzenia treści w hubie, aby zdobyć nagrody krypto za każdą interakcję. Może to obejmować udostępnianie wersji alfa, udział w czatach na żywo, pisanie recenzji gier i dzielenie się najnowszymi wskazówkami w grze.

Ponadto użytkownicy mogą postawić natywny token MCADE, aby wziąć udział w turniejach online i lukratywnych losowaniach nagród w ramach inicjatywy Compete2Earn. Począwszy od pierwszego kwartału 2024 r. program Work2Earn zaoferuje członkom społeczności dostęp do ubiegania się o pracę zleceniową, płatne testy beta i ekscytujące możliwości kariery w Web3 w pełnym wymiarze godzin, publikowane na zewnętrznej tablicy ogłoszeń w centrum.

Metacade: Napędza innowacje GameFi

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji, które Metacade wprowadza do sfery gier Metaverse, jest program Metagrants – główny punkt jego planów, aby pomóc nadać kierunek rewolucji GameFi, poza granicami swojej platformy.

Zostanie on uruchomiony w trzecim kwartale 2023 r., a w jego ramach programiści będą mogą ubiegać się o fundusze na wsparcie tworzenia i rozwijania swoich ekskluzywnych tytułów P2E do wydania w Metacade. Każda aplikacja jest ankietowana i prezentowana społeczności MCADE, która następnie głosuje na swoich faworytów. Najpopularniejsze zgłoszenia otrzymają fundusze, które pomogą urzeczywistnić dane pomysły, a pierwsze nowe tytuły mają zostać wydane już w pierwszym kwartale 2024 r.

Metagranty zapewnią społeczności Metacade prawdziwą autonomię, pomagając w kontrolowaniu ostatecznego przeznaczenia i kierunku platformy. Członkowie uzyskują pełne prawa do głosowania nad tym, które gry zostaną stworzone, co oznacza, że pozostają zaangażowani w platformę przez cały proces i uzyskują pierwszeństwo w graniu w nowe gry, których chcą doświadczyć. System ten z pewnością przyciągnie uwagę nowej generacji fanów GameFi do rosnącej oferty tytułów P2E.

Program Metagrants jest finansowany przez samowystarczalną gospodarkę platformy, która czerpie swoje dochody z kilku różnych źródeł, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Użytkownicy społeczności mogą wnosić wkład poprzez opłaty za wstęp do turnieju Compete2Earn, obstawianie monet MCADE w celu wsparcia infrastruktury oraz dostęp do tytułów typu pay-to-play. Jednocześnie zewnętrzne finansowanie jest generowane poprzez reklamy na platformie, wydawanie gier niestworzonych przez Metacade oraz hosting ogłoszeń o pracę od zewnętrznych firm Web3.

Czy MCADE to bezpieczna inwestycja?

Twórcy Metacade wyciągnęli znaczące wnioski z upadku FTX oraz innych poważnych awarii krypto i podjęli nadzwyczajne kroki, aby odizolować platformę od niestabilnej aktywności.

Metacade wziął pod uwagę problemy mające wpływ na SOL w następstwie upadku FTX i obawy związane z krypto wojną klasową. Solana, która była blisko powiązana z FTX, straciła w listopadzie ponad 50% swojej wartości rynkowej, ponieważ inwestorzy obawiali się, że Sam Bankman-Fried również opróżni ich portfele.

Aby chronić inwestorów przed złymi aktorami, zespół Metacade został w pełni zweryfikowany przez rygorystyczny audyt CertiK, który merytorycznie zapewnił jakość i bezpieczeństwo kodu, zespołu i umów całej platformy.

Metacade umieścił swoją społeczność w centrum wszystkiego, co robi. Inwestorzy mogą czuć się bezpiecznie nie tylko dlatego, że środki Metacade są przechowywane w portfelu z wieloma podpisami, co oznacza, że do wysyłania transakcji wymagane są dwa lub więcej prywatnych podpisów, ale także dlatego, że Metacade nie ma dostępu do portfeli użytkowników. Te dodatkowe środki bezpieczeństwa sprawiają, że Metacade jest bezpieczną inwestycją.

MCADE: Dzielenie się bogactwem

Wszystkie te kroki mają na celu ochronę inwestycji wszystkich użytkowników, nie tylko tych z głębokimi kieszeniami. Plan Metacade pomaga zapewnić, że wraz ze wzrostem wartości Metacade rośnie również wartość holdingu MCADE każdego inwestora. Ponadto, w przeciwieństwie do droższych monet, takich jak SOL, obecnie wycenianych na 23,36 USD, cena MCADE jest znacznie bardziej dostępna dla wszystkich.

Obecna wartość MCADE wynosząca $0.014, daleka jest od bycia częścią jakiejkolwiek postrzeganej wojny klas kryptowalut, gdyż jest dostępna dla inwestorów ze wszystkich środowisk, umożliwiając im szansę na zdobycie bogactwa. Presale, która zebrała fenomenalne 5 milionów dolarów w ciągu pierwszych 10 tygodni, zebrała obecnie $6.7m kontynuując swój ogromny rozmach.

Ponieważ wartość MCADE wzrośnie do 0,02 USD przed końcem presale, przewiduje się, że popyt na niego będzie stale rósł, gdy trafi na giełdy, więc presale jest okazją, której nie można przegapić, a inwestorom zaleca się wczesne dołączenie, aby uzyskać jak najlepsze zwroty.