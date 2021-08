Gdzie kupić Marginswap: MFI wzrasta w tym tygodniu o 800%

Marginswap był nie do zatrzymania w tym tygodniu, a MFI zmierza z powrotem w kierunku swojego rekordu wynoszącego 3,93$

Marginswap (MFI) jest wschodzącą gwiazdą w świecie zdecentralizowanych finansów (DeFi), która pozwala użytkownikom na wykonywanie swapów cross-marginowych przy użyciu zagregowanej płynności Uniswap i SushiSwap. Token MFI także świetnie sobie radzi w tym tygodniu, co widać po jego 800% zwyżce w ciągu ostatnich 7 dni.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie oraz o możliwościach zakupu MFI.

Jak i gdzie kupić Marginswap w Polsce i na świecie

Czym jest Marginswap?

Marginswap jest platformą swapów cross-marginowych, która wykorzystuje zagregowaną płynność z Uniswap i SushiSwap, czyli dwóch największych marek w obrębie DeFi. Oznacza to, że wspomniane swapy pozwalają użytkownikom na zdeponowanie zabezpieczenia, a następnie pożyczenie dodatkowych funduszy (do 5-krotnej wysokości dźwigni) w celu zamiany większej ilości kapitału niż faktycznie posiadają. Mimo, że zwiększa to ryzyko, rosną także potencjalne zyski za dobrze przeprowadzone transakcje. Marginswap podłącza się do obu DEX-ów, co oznacza, że użytkownicy mają dostęp do puli płynności obu platform w tym samym czasie. Natywny token MFI pozwala z kolei jego posiadaczom uczestniczyć w zarządzaniu głosowaniem, a także otrzymywać prowizje giełdowe poprzez stakowanie.

Czy warto dziś kupić MFI?

Biorąc pod uwagę zastosowanie Marginswap, bardzo możliwe, że projekt stanie się w dłuższej perspektywie jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w przestrzeni DeFi. Łączy on w sobie płynność Uniswap i SushiSwap (a także Pangolin) i dodaje do tego funkcję dźwigni cross-margin, co daje projektowi ogromny potencjał do wyprzedzenia obecnie wiodących DEX-ów. MFI również bardzo dobrze radzi sobie na rynku w tym tygodniu dzięki 800% zwyżce w ciągu ostatnich 7 dni. Cena osiągnęła wczoraj poziom 3$, co daje szansę pobicia aktualnego rekordu wynoszącego 3,93$. O ile trend będzie się utrzymywać, kryptowaluta prawdopodobnie wybije się na znacznie wyższe poziomy cenowe.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny – żadna z jego treści nie może być interpretowana jako porada finansowa lub inwestycyjna.