Exxon Mobil Corporation prowadzi program pilotażowy, w którym wykorzystuje nadwyżki gazu ziemnego z szybów naftowych w Północnej Dakocie, które w przeciwnym razie zostałyby spalone, do zasilania operacji wydobywania kryptowalut. Źródła zaznajomione z programem twierdzą, że gigant naftowy zamierza powtórzyć projekt w czterech innych miejscach na całym świecie.

W ramach programu pilotażowego Exxon podpisał umowę z Crusoe Energy Systems Inc. na wykorzystanie gazu z odwiertu Bakken Shale Basin do zasilania mobilnych generatorów używanych do uruchamiania serwerów wydobywczych Bitcoina znajdujących się na miejscu.

Program pilotażowy został uruchomiony w styczniu 2021 roku i do lipca tego samego roku wykorzystano już 18 milionów stóp sześciennych gazu ziemnego, który w przeciwnym razie zostałby spalony z powodu braku wystarczającej liczby rurociągów do jego transportu.

Rozszerzenie programu pilotażowego

Exxon rozważa obecnie podjęcie podobnych programów pilotażowych na Alasce, na argentyńskim polu łupkowym Vaca Muerta, w terminalu Qua Iboe w Nigerii oraz w Niemczech i Gujanie.

Jedna z osób wtajemniczonych w te informacje w wywiadzie dla Bloomberga powiedziała:

"Exxon spodziewa się, że spełni wymagania Banku Światowego dotyczące zaprzestania rutynowego spalania do 2030 roku, powiedziała rzeczniczka Sarah Nordin w e-mailu. Odmówiła ona komentarza na temat "plotek i spekulacji dotyczących projektu pilotażowego".

Działania Exxon mają związek z rosnącym naciskiem na producentów ropy i gazu, aby ograniczyli emisję dwutlenku węgla, co ma pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Jednym ze sposobów na zmniejszenie śladu węglowego jest ograniczenie ilości gazu ziemnego spalanego na miejscu.

Jednocześnie górnicy wydobywający kryptowaluty zaczynają wykorzystywać tani gaz z szybów naftowych do zasilania swoich operacji wydobywczych, zamiast korzystać z energii pochodzącej z sieci krajowych. Mimo że wykorzystanie gazu do zasilania kopalni kryptowalut nadal wiąże się ze spalaniem gazu i uwalnianiem dwutlenku węgla do atmosfery, energia jest przynajmniej wykorzystywana, w porównaniu do spalania gazu na darmo.

W zeszłym miesiącu ConocoPhilips przyznał się do dostarczania firmie wydobywającej Bitcoiny gazu ziemnego z basenu łupkowego Bakken w Północnej Dakocie. Ropa łupkowa wytwarza dużo nadmiaru gazu, który w większości jest spalany.