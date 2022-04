GMT rośnie w górę o 43%: oto gdzie można kupić token

Stepn ogłosił zmieniony system GEMs czy też Mysterybox i osiągnął ważny kamień milowy 300,000 dziennych aktywnych użytkowników (DAU). Jego token GMT wspiął się na szczyt z najwyższym wolumenem obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ekosystem wprowadził również na rynek NFT STEPN x ASICS, unikalną kolekcję sneakersów NFT we współpracy z wiodącą marką sportową ASICS na rynku Binance NFT.

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do spektakularnego wzrostu kursu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest GMT, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do zakupu GMT

Ponieważ GMT jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić GMT za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić GMT już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup BNB na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. Binance ›

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij BNB do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Pancakeswap

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje BNB na GMT

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym GMT.

Czym jest GMT?

STEPN to lifestylowa aplikacja Web3 z zabawnymi elementami społecznościowymi i gamifikacją. Użytkownicy wyposażeni w sneakersy NFT mogą chodzić, biegać lub uprawiać jogging na świeżym powietrzu, aby zarobić GST, które mogą być wykorzystane do zdobywania kolejnych poziomów i wybijania nowych sneakersów.

Gracze mogą wydzierżawić lub sprzedać swoje sneakersy NFT na giełdzie w aplikacji; zarobione GST są przechowywane w portfelu w aplikacji, który ma wbudowaną funkcję wymiany.

STEPN został stworzony przez Find Satoshi Lab, australijskie studio fintech. Zespół wygrał 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track i jest częścią kohorty DeFi Alliance Gaming.

Czy warto dziś kupić GMT?

GMT może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy przeczytać co najmniej kilka prognoz cenowych od wiodących analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa GMT

Up to Brain cytuje kilku ekspertów, którzy przedstawiają umiarkowanie optymistyczne prognozy. Przewidują oni, że 1 GMT będzie wart 3,88 USD do końca przyszłego roku i 4,34 USD do końca 2024 roku.

