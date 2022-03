GMT Token rośnie o 10% w ciągu doby: oto gdzie kupić GMT

Token GMT niedawno dodał nowy sposób, aby pomóc entuzjastom wirtualnych monet w zakupie ich aktywów. Oprócz metody wymiany kryptowaluty na kryptowalutę, GMT współpracuje teraz z Advcash, aby ułatwić proces jego zakupu.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić GMT Token, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ GMT jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić GMT za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić GMT już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym GMT.

GMT Token jest reklamowany jako kryptowaluta poparta prawdziwymi aktywami, która przynosi codzienny dochód w BTC dla jej właściciela. Każdy GMT jest poparty prawdziwą mocą obliczeniową (TH/s) poprzez protokół SHA-256, który działa na Ethereum.

Początkowo wyemitowano 100,000,000 tokenów na platformie blockchain Ethereum, które są wspierane przez 100,000 TH/s, więc 1 GMT = 0,001 TH/s.

Zespół GMT stale wprowadza dodatkowe pojemności i przeprowadza dodatkowe emisje tokena GMT. Ich głównym celem jest doprowadzenie liczby tokenów w obiegu do 10 miliardów GMT.

Po każdej dodatkowej emisji, zespół uruchamia mechanizm spalania 20-100 % nowych tokenów, co prowadzi do wzrostu rentowności GMT.

Uwolniona moc obliczeniowa jest redystrybuowana pomiędzy wszystkie GMT w obiegu, zwiększając moc obliczeniową, która dostarcza tokenów, a także dochód z wydobycia.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Digital Coin Price przewiduje długoterminowy wzrost ceny. W momencie pisania tego tekstu cena monety wynosi 0,24 USD. Ich zdaniem w tym roku będzie ona kosztować średnio 0,31 USD, a maksymalnie 0,33 USD. W 2023 roku ma być warta co najmniej 0,31 USD i może wzrosnąć do 0,40 USD.

W 2024 roku minimalna cena ma wynieść 0,29 USD, a maksymalna przewidywana cena to 0,41 USD. W 2025 roku jego cena ma się wahać od 0,41 do 0,51 USD.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021