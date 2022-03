Pozagiełdowa transakcja kryptowalutowa Goldmana została ułatwiona przez Galaxy Digital Holdings Michaela Novogratza.

Mówi się, że Goldman Sachs sfinalizował swoją pierwszą pozagiełdową transakcję na instrumentach pochodnych kryptowalut, będąc pierwszym dużym bankiem amerykańskim, który zanurzył się w rozwijającym się rynku opcji kryptowalutowych.

Rozwój sytuacji wyszedł na jaw w poniedziałek i bank przeprowadził pierwszą pozagiełdową transakcję kryptowalutową obejmującą rodzaj instrumentu pochodnego BTC, który jest rozliczany w gotówce.

Według raportu CNBC Goldman połączył siły z Galaxy Digital, aby pomyślnie zrealizować niezbywalną opcję Bitcoina.

Anthony Scaramucci ze SkyBridge Capital podkreślił, że Galaxy Digital pomogło również w przeprowadzeniu pierwszej pozagiełdowej transakcji kryptowalutowej.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022