Jedną z najbardziej okrytych krytyką Ethereum od czasu jego powstania w 2015 roku było jego ogromne zużycie energii.

Chociaż nie jest tak obciążający jak Bitcoin, to jednak zużywa 0,2% światowej energii elektrycznej i jest odpowiedzialny za od 20% do 39% zużycia energii elektrycznej kryptowalut jako całości (Bitcoin deklaruje od 60% do 70%).

Teraz – i w przyszłości – to zużycie energii spadło o 99,95% po pomyślnym zakończeniu Merge. Jest to niewiarygodne osiągnięcie.

Czym jest token Ethereum PoW?

Górnicy będą więc musieli znaleźć inną monetę do wydobycia. Niektórzy jednak trzymają się nadziei, że fork Ethereum utrzyma konsensus walidacji Proof-of-Work, co pozwoli im kontynuować wydobycie.

Token PoW będzie otrzymywany przez airdrop dla posiadaczy Ethereum, a jego cena zmieniała się w ciągu ostatnich kilku dni dość drastycznie. Szczytowo osiągając 60 dolarów, obecnie handluje się nim po 18 dolarów.

Jak wygląda wydobycie Ethereum?

Do tej pory górnicy Ethereum używali potężnych komputerów znanych jako ASIC do zatwierdzania transakcji. Wraz ze stakingiem nie jest to już konieczne, co oznacza, że ich egzystencja stoi pod znakiem zapytania. Wielu z nich przesiadło się na inne kryptowaluty, aby kontynuować wydobycie, a efekt tego można zobaczyć w hash rate tych innych kryptowalut.

Hash rate jest miarą mocy obliczeniowej w sieci i jest kluczowym wskaźnikiem bezpieczeństwa – im wyższy hash rate, tym większe bezpieczeństwo, ponieważ więcej górników musi zweryfikować transakcje. W przypadku Bitcoina, hash rate osiągnął w zeszłym tygodniu rekordowy poziom.

Powiększmy ten rok, co może być bardziej orientacyjne.

To pokazuje, że hash rate otworzył rok na poziomie około 170 EH/s, ale teraz jest na północ od 200 EH/s (i osiągnął 280 EH/s na początku tego tygodnia). Dzieje się tak pomimo spadku ceny Bitcoina z okolic 40,000 USD do poziomu poniżej 20,000 USD.

Ethereum Classic

Bardziej interesujący jest jednak wzrost hash rate widoczny na Ethereum Classic. Jest on drastyczny, wzrósł z około 50 TH/s w zeszłym tygodniu do ponad 300 TH/s. Wskazuje to na to, że górnicy Ethereum przerzucają się na wariant Classic ze swoim sprzętem – jest to znacznie łatwiejsza zmiana niż ta, która byłaby wymagana do przejścia na Bitcoina.

W rzeczywistości inne monety również odnotowały wzrost hash rate – między innymi Monero, Ravencoin, Ergo.

Dla górników, którzy nie przerzucili się na alternatywy, będą mieli nadzieję, że rozwiązanie Ethereum PoW się przyjmie. W przeciwnym razie zostaną z drogimi układami ASIC i bez realnego zastosowania, ponieważ Ethereum działa na zasadzie Proof-of-Stake i nie generuje już przychodów górników.