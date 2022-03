Green Metaverse Token (GMT) stał się jednym z najgorętszych graczy na rynku kryptowalut w ciągu ostatnich kilku dni. Moneta rozpoczęła tydzień od zwyżki i znacznie przewyższyła cały rynek. Obecnie jednak zaczynamy obserwować pewne odreagowanie. Oto najważniejsze informacje:

GMT osiągnął 0,43 USD w poniedziałek, co stanowi wzrost o prawie 62%.

Jednak wydaje się, że nastąpił natychmiastowy odwrót.

W chwili publikacji GMT spadł o 25% i osiągnął poziom 0,28 USD.

Źródło danych: Tradingview

Czy GMT ustabilizuje się w najbliższych dniach?

Skok o 60% nie jest rzadkością w kryptowalutach. Jednak zawsze oczekuje się, że po takiej hossie nadejdzie jakaś korekta. W przypadku GMT, wydaje się, że nastąpiła ona niemal natychmiast. Po osiągnięciu maksimów na poziomie 0,43 usd token stracił prawie jedną czwartą tych przychodów w mniej niż 24 godziny.

W momencie publikacji artykułu moneta była notowana na poziomie 0,28 USD, co oznacza spadek o około 25% w ciągu doby. Co najważniejsze, GMT straciło kluczową strefę wsparcia na poziomie 0,303 USD. Z tego powodu oczekujemy, że korekta będzie kontynuowana w najbliższych dniach, aż token osiągnie poziom 0,22 USD. Będzie to oznaczało spadek o ponad 20% w stosunku do obecnej ceny.

Jedynym sposobem na odwrócenie trendu spadkowego jest kolejny rajd GMT powyżej poziomu 0,4 USD. W tej chwili nie wydaje się to jednak prawdopodobne. Niedźwiedzie mają przewagę, a presja spadkowa wciąż ma przed sobą długą drogę.

Czy Green Metaverse Token to dobra inwestycja?

GMT jest tokenem natywnym dla sieci STEPN, która reklamuje się jako aplikacja lifestylowa, oferująca szeroki zakres funkcji społecznych i gier.

Jest częścią rewolucji Web3 i jest wyceniana na około 167 milionów USD. Jest tu wiele odblokowanego potencjału, szczególnie dla inwestorów, którzy nie mają nic przeciwko zachowaniu cierpliwości.