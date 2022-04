Gruzja łączy siły z MFW w regulowaniu kryptowalut

Od początku wojny na wschodzie Gruzja znajduje się w trudnej sytuacji. Ukraina i Rosja są największymi partnerami handlowymi tego kraju. W rozmowie z Finchannel na temat tej sytuacji Koba Gvenetadze, gubernator Narodowego Banku Gruzji (NBG), mówi, że planuje utworzyć ramy regulacyjne dla kryptowalut.

Handel kryptowalutami w Gruzji

Nie jest jeszcze jasne, jak wiele osób będzie dotkniętych nadchodzącymi zmianami. Gvenetadze mówi, że kraj nie ma jeszcze dokładnych danych na temat aktywności kryptowalutowej w Gruzji.

"Jednak piąty raport wzajemnej oceny Gruzji, opublikowany we wrześniu 2020 roku […] stwierdza, że wielkość transakcji wymiany może wynosić od 3,5 do 5 milionów gruzińskich lari (1 do 1,5 miliona euro) miesięcznie". Jest to najdokładniejsza informacja, jaką może przedstawić gubernator.

Nie wiadomo jeszcze, jak będą wyglądały te regulacje po zaangażowaniu FATF i MFW.

Traderzy kryptowalut naznaczeni wysokim ryzykiem

Gvenetadze twierdzi, że NBG podjął już odpowiednie kroki. Wygląda na to, że postrzega on kryptowaluty jako poważne zagrożenie. Bank zakazał instytucjom finansowym w Gruzji świadczenia usług związanych z kryptowalutami.

Bank Narodowy podjął również środki przeciwko osobom, które handlują aktywami cyfrowymi (tj. kryptowalutami). Muszą one być oznaczane przez instytucje finansowe jako "wysokie ryzyko" i otrzymywać "odpowiednio wzmocnione środki zapobiegawcze". Nie jest to więc zbyt korzystne dla inwestorów w Gruzji.

Pomoc organizacji przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy

Na pytanie, czy kraj chce uregulować rynek kryptowalut, Gvenetadze odpowiada "tak". Jest to w pewnym sensie pozytywne dla kryptowalut, ponieważ automatycznie czyni je legalnymi. Jednak wraz z regulacją przychodzą też przepisy.

Aby je określić, Gvenetadze zwraca się o pomoc do organizacji międzyrządowych. Powinny one pomóc Gruzji w zmianach prawa kryptowalutowego. Po pierwsze, przygotowały one projekt zgodnie z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Jest to organizacja, która opracowuje politykę zwalczania prania brudnych pieniędzy.

Gvenetadze powiedział: "Należy zauważyć, że zanim powyższe przepisy wejdą w życie, niektóre środki zostały już podjęte przez NBG. W szczególności instytucje finansowe nie mogą oferować usług wirtualnych w zakresie wymiany i transferu aktywów. Ponadto, osoby prowadzące działalność związaną z aktywami wirtualnymi powinny być klasyfikowane przez instytucje finansowe jako klienci wysokiego ryzyka i powinny być poddane odpowiednim i wzmocnionym środkom zapobiegawczym".

MFW jest również zaangażowany w regulacje

Nie tylko FATF, ale również Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pomoże Gruzji w tworzeniu regulacji. Organizacja ta wcześniej doradzała m.in. Argentynie, Salwadorowi i Indiom, aby nie rozpoczynały działalności z kryptowalutami, więc biorąc pod uwagę historię organizacji, może się to skończyć negatywnie dla inwestorów kryptowalutowych.

W tej chwili MFW pomaga w opracowaniu zmian legislacyjnych. Obejmuje to rejestrację i licencjonowanie, testy zgodności, aby sprawdzić, czy to zadziała, oraz przepisy dotyczące kontroli prania pieniędzy dla graczy na rynku kryptowalut.

Potrzebny jest czas na wyjaśnienie tych przepisów, które dopiero mają wejść w życie. Nie przeszkadza to jednak gruzińskiemu bankowi w utrzymaniu bardzo ścisłej kontroli nad rynkiem kryptowalut.

Naród kaukaski jest obecnie jednym z niewielu krajów, które chcą regulować sektor kryptowalut, nie przeganiając firm regulacjami. W 2019 roku byłe państwo radzieckie przyjęło ustawę eliminującą podatek VAT od usług związanych z kryptowalutami.