Gry NFT na granicy popularności gier na PC

Najważniejsze wnioski

W ciągu około roku gry NFT są teraz na krawędzi prześcignięcia popularności gier na PC

W porównaniu z konwencjonalnymi grami na PC, tylko 10 gier jest bardziej popularnych niż czołowe edycje NFT

2,5 miliarda dolarów zebranych przez gry blockchain w pierwszym kwartale 2022 roku, na ścieżce do 10 miliardów dolarów w tym roku w porównaniu do 4 miliardów dolarów w 2021 roku

Podczas gdy ceny tokenów do gier spadały wraz z szerszym rynkiem, wzrost użytkowników i inwestycji był silny

W związku z tym, że NFT rozpadają się w miarę jak rynek kontynuuje fazę risk-off, postanowiłem zagłębić się w statystyki dotyczące sektora, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej intrygujących przypadków użycia tej nowej technologii.

Jasne, wiele NFT jest przeszacowanych i można je przypisać histerii rynku niedźwiedzia, ale zawsze uważałem, że mariaż pomiędzy grami i NFT jest naturalny. Gracze poświęcają wiele czasu na granie w określone gry, jak również pieniędzy na dodatki w grze, że zdefiniowanie własności i utrzymanie historycznego zapisu w łańcuchu wydaje się mieć sens.

Co więc mówią liczby o przyjęciu gier NFT w porównaniu z konwencjonalnymi grami i czy malują one bardziej byczy obraz niż spadające ceny tokenów?

Wzrost w ciągu jednego roku

Jeśli chodzi o aktywnych użytkowników, wzrost w ostatnim roku był bardzo duży w przypadku gier NFT. Raport z DappRadar obliczył wzrost w grach blockchain na poziomie 2000% od pierwszego kwartału zeszłego roku.

Również w I kwartale tego roku zebrano 2,5 miliarda dolarów na gry blockchain i inne projekty metaverse. Chociaż nastąpiło to przed brzydkim spowolnieniem w ostatnich miesiącach, to nadal jest obiecujące, biorąc pod uwagę, że 4 miliardy dolarów zostały zebrane w całym 2021 roku, okresie, w którym rynek byka był w pełnym rozkwicie. To stawia projekty związane z grami i metaverse na dobrej drodze do zebrania 10 miliardów dolarów do 2022 roku. Tak więc, nawet bardzo konserwatywna 60% redukcja finansowania spowodowałaby, że znalazłoby się ono powyżej poziomu z 2021 roku.

Użytkownicy gier NFT

Finansowanie jest solidne, ale użytkownicy również. Spojrzenie na poniższy wykres pokazujący 10 najlepszych gier NFT potwierdza, że sektor ten zaczyna zdobywać popularność i przechwytywać coraz więcej unikalnych użytkowników miesięcznie.

Aby umieścić powyższe liczby w kontekście, zgrabnym aktualnym punktem odniesienia dla gier NFT są gry na PC. Poniższy wykres przedstawia 10 najczęściej granych gier na PC na platformie Steam. Podczas gdy dane dotyczące całkowitej liczby użytkowników w miesiącu są trudniejsze do uzyskania, poniższy wykres prezentuje średnią liczbę jednoczesnych graczy w ciągu ostatnich 30 dni (a nie całkowitą liczbę unikalnych użytkowników w miesiącu, jak na powyższym wykresie).

Zakładając, że 5% aktywnych graczy jest online w danym momencie, poniższy wykres porównuje gry NFT do najpopularniejszych gier PC, przy czym gry NFT są zaznaczone na niebiesko, a konwencjonalne gry PC na pomarańczowo.

Pokazuje to, że choć gry NFT nie wyprzedziły jeszcze gier PC, to jest już bardzo blisko. Tylko 10 najlepszych gier PC zdobywa więcej użytkowników niż najlepsza gra NFT, Alien Worlds, a margines jest bardzo wąski – Alien Worlds ma tylko około 1000 użytkowników mniej.

Jednak pomimo byczego wzrostu liczb, gry te są brandowane jako moda ze względu na ogólny spadek na rynkach kryptowalut. Dodatkowo, poniższy wykres dla dwóch największych tokenów – Alien Worlds i Axie Infinity – pokazuje, że spadek był wyraźny po gwałtownych wzrostach w zeszłym roku.

Ale patrząc poza ceny takich tokenów (z których duża część wynikałaby ze spekulacji), a zamiast tego kopiąc w wzrost użytkowników i inwestycje wkładane w te platformy, przyszłość nadal wydaje się świetlana.

Przypomina to, że pomimo niedźwiedziego sentymentu na rynkach, istnieje bardzo realna technologia, która robi różnicę i zakłóca przemysł. Bycie na skraju 10 najlepszych gier na PC już teraz jest sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę rodzącą się naturę tej przestrzeni.

Co do tego, czy tokeny te są dobrą inwestycją przy obecnych cenach? Cóż, to już kwestia na inny dzień.

Źródła

https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q1-2022

https://www.statista.com/statistics/1266486/blockchain-games-user-number/