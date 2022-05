Gucci zaakceptuje płatności kryptowalutowe przed końcem maja

Włoska marka odzieżowa Gucci ogłosiła, że do końca miesiąca zaakceptuje kryptowaluty.

111 sklepów, ponad 12 kryptowalut

Marka modowa rozpocznie działania w pięciu swoich sklepach w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze produkty Gucci można kupić w pilotażowych lokalizacjach w Nowym Jorku, Los Angeles, Miami, Atlancie i Las Vegas. Następnie marka planuje rozszerzyć działalność na wszystkie 111 sklepów w Ameryce Północnej.

Dobrą wiadomością dla rynku kryptowalut jest to, że opcje płatności są coraz częściej adoptowane. Vogue donosi, że sklep będzie akceptował ponad 12 kryptowalut, w tym Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin i pięć stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim. Jednak jak to ma działać?

Klienci, którzy chcą płacić kryptowalutami w sklepie, otrzymają wiadomość e-mail z kodem QR. Dzięki temu będą mogli płacić za pomocą portfela kryptowalutowego. Jak donosi Vogue, w ramach przygotowań do premiery pracownicy przejdą nawet szkolenie i otrzymają wiedzę na temat kryptowalut, NFT i Web3.

Gucci w metaverse

Jest to konieczne również dlatego, że Gucci bardzo angażuje się w te działania. W 2022 roku marka wprowadziła na rynek dwie kolekcje NFT, a także rozszerzyła działalność na Web3, kupując ziemię w wirtualnym świecie The Sandbox. Gucci nie waha się i w pełni wkracza w ten nowy świat pełen możliwości.

„Gucci zawsze stara się korzystać z nowych technologii, jeśli mogą one zapewnić naszym klientom lepszą obsługę” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Marco Bizzarri. „Teraz, gdy jesteśmy w stanie zintegrować kryptowaluty z naszym systemem płatności, jest to naturalna zmiana dla klientów, którzy chcieliby mieć tę opcję do swojej dyspozycji”.

Tak więc w najbliższej przyszłości zobaczymy znacznie więcej działań związanych z tą marką modową. Na razie nic nie wiadomo o ewentualnej ekspansji na Europę, ale z szybkością, z jaką wprowadzają te technologie, nie powinno to trwać długo.