Harmony (ONE) ma za sobą przyzwoity tydzień. Monecie udało się odnotować dwucyfrowe zwyżki, ale mimo to nie udało się jej przekroczyć kluczowej strefy oporu. Oczekujemy jednak, że moneta odzyska impet i będzie dalej pięła się w górę. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń:

W ciągu ostatnich 7 dni Harmony napotkała decydujący opór na poziomie 0,18 USD.

ONE został kilkakrotnie odrzucony na tym progu i od tego czasu się wycofał.

Jest prawdopodobne, że moneta ponownie przetestuje tę strefę w tym tygodniu i zniszczy ją w tym procesie.

Źródło danych: Tradingview

Harmony (ONE) – jak dojdzie do osiągnięcia 0,27 USD

Nie ma wątpliwości, że rynek kryptowalut staje się obecnie byczy. Po bardzo trudnym okresie na początku roku, wydaje się, że większość monet zdołała odzyskać siły, a jedyna droga wiedzie w górę. Jednakże, mimo że Harmony znacznie zyskuje na wartości, moneta została mocno odrzucona na 200-dniową SMA na poziomie 0,18 USD.

W rezultacie wydaje się, że ONE straciła nieco z trajektorii wzrostowej. Jednakże, patrząc na dzisiejszą akcję cenową, moneta konsolidowała się na poziomie 0,16 USD. Jest prawdopodobne, że w nadchodzącym tygodniu ONE przebije wreszcie poziom 0,18 USD.

Gdy to nastąpi, byki będą miały pełną kontrolę i prawdopodobnie doprowadzą monetę do poziomu 0,27 USD, zanim nastąpi jakiekolwiek cofnięcie. Oznacza to wzrost o prawie 70% w stosunku do obecnej ceny.

Czy warto rozważyć Harmony (ONE)?

Pomimo ostatnich zwyżek, ONE nadal pozostaje blisko 60% od swoich rekordowych poziomów wynoszących 0,38 USD. Jednak impet hossy, który obserwujemy obecnie na rynku, sprawia, że moneta ta jest dobrym zakupem zarówno dla graczy krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Kluczową kwestią będzie obserwowanie, jak długo potrwa, zanim ONE przekroczy poziom 0,18 USD. Gdy to nastąpi, należy spodziewać się zdecydowanego trendu wzrostowego, który w najbliższym czasie z łatwością przyniesie dwucyfrowe zwyżki.