Obraz makroekonomiczny i zwiększona presja geopolityczna sprawiły, że Harmony (ONE) od stycznia dość znacznie spadł. Chociaż w niektórych okresach token próbował się podnieść, to jednak zawsze spadał z powrotem w dół. Czy to się wkrótce zmieni? Na początek kilka najważniejszych informacji:

W czasie prasy cena monety była nieco wyższa niż 0,125 USD.

Harmony (ONE) ustanowił silną strefę popytu między 0,106 a 0,121 USD.

Jeśli ONE przekroczy tę granicę, możemy być świadkami wzmożonych zakupów ze strony byków.

Źródło danych: Tradingview

Harmony (ONE) – Czy możliwa jest hossa?

Jak wspomniano powyżej, przez większą część 2022 roku Harmony (ONE) znajdował się w trendzie spadkowym. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ta tendencja odwróci się w najbliższym czasie. W chwili obecnej nastroje na rynku kryptowalut pozostają w dużej mierze niepewne, ponieważ inwestorzy biorą pod uwagę zwiększoną presję makroekonomiczną i geopolityczną.

Jednak krótkoterminowa hossa jest wciąż możliwa dla Harmony (ONE). Moneta zmierza obecnie do ważnej strefy popytu między 0,106 a 0,121 USD. To prawdopodobnie zapoczątkuje hossę, która w najbliższym czasie może pchnąć ONE w kierunku 0,164 USD.

Będzie to oznaczać 30% zwyżkę w stosunku do obecnej ceny, która w momencie publikacji prasy wynosiła 0,125 USD. Jednak trwały wzrost powyżej 0,164 USD będzie bardzo mało prawdopodobny. ONE prawdopodobnie cofnie się po przetestowaniu tej ceny i spróbuje ponownie znaleźć większy popyt.

Dlaczego Harmony (ONE) jest niedowartościowana?

Kluczem dla każdego inwestora jest znalezienie niedowartościowanych aktywów kryptowalutowych, a Harmony (ONE) jest jedną z nich. Moneta mocno spadła z rekordowych poziomów i przez większą część 2022 roku odnotowywała straty.

Jednak projekt ten nadal ma duży potencjał, a jego podstawy są bardzo dobre. W rzeczywistości, pomimo ostatnich zawirowań, ogólne perspektywy dla Harmony na rok 2022 są nadal bardzo pozytywne. Jest to świetny instrument, który warto kupić już teraz.