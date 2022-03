Rynek kryptowalut wychodzi z konsolidacji, która trwała przez ostatnie kilka tygodni. Monety zyskują na wartości, a Holo Chain (HOT) jest jedną z nich. Moneta jest jedną z najlepiej prosperujących walut w ostatnim tygodniu. Oto, co musisz wiedzieć:

W ciągu ostatnich 24 godzin wartość monety wzrosła o blisko 10%.

HOT wzrósł również o około 30% w ciągu ostatnich 7 dni.

Trend zwyżkowy prawdopodobnie zostanie utrzymany w nadchodzącym tygodniu.

Źródło danych: Tradingview

Dlaczego cena Holo Chain (HOT) rośnie?

Głównym powodem, dla którego w ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost HOT było nowe ogłoszenie dotyczące planów rozwoju ekosystemu, które zapowiadają, że projekt stanie się ogromny. Jednak nawet pomimo tego, HOT już wcześniej wykazywał wiele byczych oznak.

Przykładowo, udało mu się wyjść ponad kluczową strefę oporu na poziomie 0,004 USD. Ponadto, na początku tygodnia moneta osiągnęła miesięczny szczyt. Bycza perspektywa nadal pozostaje nienaruszona. W tej chwili obserwujemy, czy bykom uda się wypchnąć cenę powyżej 0,006 USD.

Jeśli tak się stanie, możemy być świadkami zdecydowanych wzrostów, które w najbliższym czasie mogą osiągnąć poziom 0,01 USD. Będzie to oznaczało wzrost o 50% w stosunku do obecnej ceny. Jeśli jednak cena spadnie poniżej 0,004 USD, może dojść do dalszego osłabienia.

Czy warto kupić Holo Chain (HOT)?

Holo reklamuje się jako łańcuch peer-to-peer, który ma nadzieję zapewnić szybką i niezawodną infrastrukturę do wdrażania zdecentralizowanych aplikacji. Projekt wprowadza również nowe narzędzia, które mają pomóc w wypełnieniu luki pomiędzy systemami zdecentralizowanymi a scentralizowanymi.

Podstawy są rzeczywiście całkiem dobre, a jeśli chodzi o HOT, zaobserwowaliśmy dużą stabilność. W dłuższej perspektywie spodziewamy się, że perspektywy cenowe pozostaną pozytywne i optymistyczne.