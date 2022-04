Hyundai wprowadza kolekcję NFT

Hyundai nawiązał współpracę z projektem Meta Kongz NFT w celu stworzenia kolekcji 30 NFT. Premiera kolekcji odbędzie się w maju, dowiedział się Coin Journal z komunikatu prasowego.

Południowokoreański producent samochodów opublikował film pokazujący animowanego Meta Konga jadącego przez kosmos w Hyundai PONY z 1975 roku i utworzył nowy kanał na Twitterze dla komunikacji związanej z NFT.

„Bilet do nowego świata”

Ogłoszenie zawierało zapowiedź kolejnego „Shooting Star NFT”, w której zaznaczono, że jest to „bilet do zupełnie nowego świata”. Potencjalnie może powstać więcej NFT.

W styczniu Hyundai przedstawił swoją koncepcję „Metamobilności” – wizję robotyki jako pośrednika między metaverse a światem rzeczywistym. Po wprowadzeniu w życie, zmiany dokonane przez użytkowników w metawersum będą widoczne w prawdziwym życiu, co pozwoli ludziom „pokonać fizyczne ograniczenia ruchu w czasie i przestrzeni”.

Hyundai oświadczył:

„Mając na uwadze, że metaverse ma stać się w przyszłości codzienną przestrzenią dla ludzi, firma spodziewa się możliwego powstania nowego typu platformy metaverse, w której rozróżnienie od rzeczywistości mogłoby zniknąć, odrywając się od koncepcji VR, jaką świat zna dzisiaj”.

Activision Blizzard rozsyła ankiety NFT

Firma Activision Blizzard, która w styczniu została przejęta za 69 mld dolarów przez Microsoft, rozesłała ankietę do graczy swoich gier.

Zostali oni poproszeni o wyrażenie opinii na temat gier typu play-to-earn i metaverse, a także o wskazanie, czy są zainteresowani NFT. Jeśli tak, poproszono ich o wyjaśnienie, w jakim stopniu.

W momencie ogłoszenia powyższego przejęcia, dyrektor generalny i prezes Microsoftu Satya Nadella powiedział, że wyposaży ono metaverse w elementy konstrukcyjne, dodając, że gry będą odgrywać kluczową rolę w rozwoju i ulepszaniu platform metaverse.

Testowanie danych zdrowotnych jako NFT

W powiązanych wiadomościach firma HashCash Consultants, świadcząca usługi blockchain, ogłosiła partnerstwo z niewymienioną jeszcze firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii w celu stworzenia NFT, które obejmują dane zdrowotne. Dyrektor generalny HashCash Consultants, Raj Chowdhury, powiedział:

„Gdyby dane genetyczne użytkownika zostały przekształcone w NFT, informacje te zostałyby następnie dołączone do nieodłącznej cechy umożliwiającej ich śledzenie, umożliwiłoby to monitorowanie, gdzie trafiają dane użytkownika i śledzenie osób, które posiadają NFT, a także ustalenie, czy są one wykorzystywane bez uprawnień”.