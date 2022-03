Icon (ICX) zyskuje na popularności dzięki prezydentowi Korei

Według własnego stwierdzenia, południowokoreański ekosystem Icon zrobił więcej niż ktokolwiek inny, aby edukować rząd w zakresie kryptowalut. Dziś okazało się, że kandydat na prezydenta Yoon Suk-yeol, który chce deregulacji branży kryptowalut w Korei Południowej, wygrał wybory.

W rezultacie popierany przez niego token ICX poszybował w górę. Przebił się do pierwszej setki i w ciągu ostatnich 24 godzin zyskał na wartości o 35%, zbliżając się do równowartości jednego dolara.

Jeśli pociągają Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić ICX, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Token ICON Network jest częścią warstwy pierwszej z misją zbudowania interoperacyjnej sieci blockchain łączącej autonomiczne społeczności internetowe i rzeczywiste przedsiębiorstwa.

ICON Network koncentruje się na dostarczaniu użyteczności w świecie rzeczywistym poprzez rozwijanie hiperłączności poprzez promowanie bezproblemowej wymiany wartości.

Weryfikując transakcje w zdecentralizowanej księdze, ICON może zminimalizować liczbę pośredników i wyeliminować granice dla interakcji transgranicznych.

W szczególności firma koncentruje się na przypadkach użycia zdecentralizowanej tożsamości, wydawaniu certyfikatów cyfrowych, płatnościach blockchain, zdecentralizowanych finansach, niezbywalnych tokenach i dodatkowych przypadkach użycia: e-administracji, wyborach, zdecentralizowanych wyroczniach i e-zdrowiu.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie prognozować kryptowaluty, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Cryptonewsz jest byczo nastawiony do tokena, przewidując wzrost do co najmniej 4,52 USD do 2024 roku. Jednak GOV Capital nie zgadza się z tą opinią. Przewidują oni, że w ciągu najbliższego roku token pozostanie na obecnym poziomie cenowym.

