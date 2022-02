Podatek w wysokości 30% jest najwyższym progiem podatkowym w Indiach.

Indie wprowadzą również swoją cyfrową rupię w roku finansowym 2022-2023, twierdzi minister finansów.

Indie zaczną nakładać 30% podatek na wszystkie dochody z transferów kryptowalutowych, według ministra finansów kraju Nirmali Sitharaman.

W przemówieniu budżetowym wygłoszonym w poniedziałek minister zauważyła, że w roku finansowym 2022-23 władze będą dążyć do objęcia opodatkowaniem wszystkich transferów i dochodów z aktywów cyfrowych, w tym niewymienialnych tokenów (NFT).

Oprócz 30% podatku od zysków, Indie będą również pobierać 1% podatek, który będzie potrącany u źródła (TDS). Podatek ten będzie miał zastosowanie do płatności lub opłat uiszczanych w związku z transferem kryptowalut, dodała Sitharaman.

Prezenty dokonane za pomocą kryptowalut będą również opodatkowane, zgodnie z propozycjami podatkowymi ministrów, przy czym podatnik będzie skierowany do odbiorców prezentów kryptowalutowych.

Według szefa finansów, straty poniesione na inwestycjach w kryptowaluty nie będą kompensowane z zyskami osiągniętymi gdzie indziej.

Podatek od zysków kapitałowych z kryptowalut i inne opłaty wydają się pokazywać, że rząd w końcu zaakceptował kryptowaluty w Indiach. Sygnalizuje to wyraźną zmianę w stosunku do poprzednich wezwań do wprowadzenia całkowitego zakazu, gdzie Changpeng Zhao, dyrektor generalny największej na świecie giełdy kryptowalutowej Binance był wśród tych, którzy wskazali na prawdopodobieństwo tego rozwoju.

Stawka podatkowa w wysokości 30% jest dwukrotnie wyższa od 15% stawki nałożonej na krótkie zyski kapitałowe z akcji. Jednak społeczność kryptowalutowa szybko zwróciła uwagę na to, że propozycja Indii mieści się w jednym z przedziałów podatkowych, do których większość posiadaczy kryptowalut już się zalicza.

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂

— Pawan Sharma | Cross-Chained (@CoinClues) February 1, 2022